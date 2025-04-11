Для её строительства пришлось срубить два дерева. Суммарная стоимость работ по возведению данного "объекта" составила почти 10 тысяч евро.

Фото: Michael Hahn / Bild

Пешеходы недоумевают по поводу достаточного безумного строительного объекта, расположенного в жилом районе города Фелльбах на северо-восточной окраине Штутгарта (земля Баден-Вюртемберг). Речь идёт о самой короткой велосипедной дорожке в Германии. Её протяжённость составляет всего 13,81 метра. Об этом сообщает Bild.

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Велосипедисты, проезжающие по дорожке со скоростью 20 км/ч, преодолевают её за 2,5 секунды. А многие из них задаются вопросом: "Всё ли в порядке с людьми, которые заседают в ратуше Фелльбаха?" А учитель из соседней школы сказал, что велосипедная дорожка имеет смысл, поскольку были и "более глупые идеи".

В муниципалитете города заявили, что прокладка велосипедной дорожки была согласована с соседней школой, местными жителями и велосипедными ассоциациями.

Ранее рядом с пешеходной дорожкой, которая соединяет две улицы, росли два небольших дерева. Они были высажены для того, чтобы предотвратить движение автотранспорта по второстепенной дороге, проходящей через жилую зону. Но тротуар шириной всего 1,5 метра оказался слишком узким для многочисленных пешеходов и велосипедистов. Деревья были срублены, а на их месте проложили велодорожку. Также были установлены четыре столба с восьмью дорожными знаками.

Стоимость всех работ составила 9929,57 евро.