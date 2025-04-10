Американский президент привык получать прибыль из всего.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп 9 апреля подписал указ о пересмотре правил, регулирующих экспорт вооружений. Причиной появления документа стало стремление политика облегчить американским оборонным компаниям продажи своей продукции иностранным заказчикам. Об этом сообщает агентство Reuters.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей! «Мы не в состоянии поставлять системы вооружения надежным и эффективным образом нашим ключевым союзникам, и основной причиной этого являются неэффективность и непоследовательность процесса одобрения нами иностранных военных поставок», – заявил помощник Белого дома Уилл Шарф.

В ходе подписания распоряжения в Овальном кабинете он отметил, что новый указ обязывает Министерство обороны, Госдеп и другие правительственные учреждения [министерства и агентства, прим.] пересмотреть систему зарубежных оборонных продаж. Это необходимо для того, чтобы гарантировать, что Вашингтон может поставлять «оборудование», создающее рабочие места в Америке и приносящие доход американским производителям [и государственному бюджету тоже, прим.]. Как сказал Шарф, при этом продукция военного назначения должна поставляться ключевым союзникам США «надёжным и эффективным способом».

Reuters отмечает, что подписанный Трампом указ может увеличить продажи для крупных американских оборонных подрядчиков, таких как Lockheed Martin, RTX и Boeing.

Действующий в настоящее время закон о контроле за экспортом вооружений позволяет Конгрессу пересматривать продажи оружия иностранным заказчикам. Всё зависит от того, насколько близким, по мнению законодателей, союзником США является страна-покупатель.

Агентство напоминает, что во время первой каденции Трампа Конгресс нередко задерживал продажи вооружения другим странам из-за проблем с правами человека либо других проблем. В 2019 году Трамп даже объявил в Штатах чрезвычайное положение из-за напряжённости с Ираном, что сильно разозлило многих законодателей. Введение чрезвычайного положения позволило Трампу обойти длительную процедуру рассмотрения в Конгрессе и завершить поставки вооружения Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и Иордании. Суммарная стоимость контрактов тогда составила 8 миллиардов долларов.