Сумма контракта составляет 230 миллионов датских крон, что в пересчёте на доллары США составляет 34 миллиона.

155-мм самоходная артиллерийская установка ATMOS. Фото: Министерство обороны Дании

Вооруженные силы Дании объявили о закупке запасных стволов для повышения эксплуатационной выносливости оружейных систем. Будут закуплены стволы для артиллерийских систем ATMOS и минометов CARDOM, а также для танков Leopard 2. Стоимость контракта составляет 230 миллионов датских крон, что эквивалентно 34 миллионам долларов США. Поставки будут осуществляться в ближайшие несколько лет. Об этом сообщает Defense Post.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Причиной этой закупки послужила информация об артиллерийском опыте Украины, когда интенсивное использование артиллерийских орудий привело к быстрому износу их стволов. В результате упала точность огня.

"Опыт очень интенсивных боев на Украине показывает важность оперативной выносливости. Эта выносливость определяется, среди прочего, надежностью запасов критически важных запасных частей Вооруженных сил", –заявил командующий датской армией генерал-майор Петер Бойсен.

Закупки артиллерийских стволов будут финансироваться из так называемого Фонда ускорения в размере 50 миллиардов датских крон (7 миллиардов долларов США). Этот фонд был создан в начале 2025 года и предназначен для наращивания боеспособности датской армии в 2025-2026 годах.

Как сообщает Defense Post, решение о повышении боевого потенциала в Копенгагене приняли на основании оценок о том, что в течение ближайших двух лет Россия нарастит свою военную мощь и якобы будет готова вступить в военное противостояние с одной или несколькими странами НАТО.