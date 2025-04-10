Власти Литвы подписали с финской компанией Marine Alutech Oy Ab контракт на поставку двух многоцелевых ударных катеров. Об этом со ссылкой на министерство обороны прибалтийской республики сообщает профильный ресурс Defense Post.
Стоимость контракта составляет 22 миллиона евро. Покупка была согласована в рамках соглашения о совместных закупках с Латвией.
Катера будут переданы ВМС Литвы и поступят на вооружение батальона береговой обороны, будут эксплуатироваться для укрепления морской безопасности вдоль побережья страны, от Финского залива до Куршского залива вблизи границы с Россией. Эти малые суда оснащены всем необходимым для быстрого реагирования на различные угрозы на море и в прибрежных зонах [катера предназначены для действий в районах с малыми глубинами, прим.].
Вооружение каждого катера будет состоять из крупнокалиберного пулемёта в дистанционно управляемом боевом модуле и пусковыми установками для ракет SPIKE NLOS. Наличие последних позволит наносить точные удары на большом расстоянии [радиус действия ракеты до 25 километров, прим.].
"Эти новые многоцелевые ударные катера значительно укрепят наши Военно-морские силы и обеспечат более быстрое реагирование на вызовы безопасности", – заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене.
Кроме того, глава литовского оборонного ведомства подчеркнула, что покупка катеров является "прекрасным примером того, как малые страны, сотрудничая, могут построить более сильную и эффективную оборону, обеспечивая стабильность и безопасность во всем Балтийском регионе".