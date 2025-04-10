Катера предназначены для обеспечения морской безопасности республики вдоль побережья от Финского до Куршского заливов.

Многоцелевой ударный катер финской компании Marine Alutech Oy Ab. Фото: Marine Alutech Oy Ab / Силы обороны Финляндии

Власти Литвы подписали с финской компанией Marine Alutech Oy Ab контракт на поставку двух многоцелевых ударных катеров. Об этом со ссылкой на министерство обороны прибалтийской республики сообщает профильный ресурс Defense Post.

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Стоимость контракта составляет 22 миллиона евро. Покупка была согласована в рамках соглашения о совместных закупках с Латвией.

Катера будут переданы ВМС Литвы и поступят на вооружение батальона береговой обороны, будут эксплуатироваться для укрепления морской безопасности вдоль побережья страны, от Финского залива до Куршского залива вблизи границы с Россией. Эти малые суда оснащены всем необходимым для быстрого реагирования на различные угрозы на море и в прибрежных зонах [катера предназначены для действий в районах с малыми глубинами, прим.].

Вооружение каждого катера будет состоять из крупнокалиберного пулемёта в дистанционно управляемом боевом модуле и пусковыми установками для ракет SPIKE NLOS. Наличие последних позволит наносить точные удары на большом расстоянии [радиус действия ракеты до 25 километров, прим.].

"Эти новые многоцелевые ударные катера значительно укрепят наши Военно-морские силы и обеспечат более быстрое реагирование на вызовы безопасности", – заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

Кроме того, глава литовского оборонного ведомства подчеркнула, что покупка катеров является "прекрасным примером того, как малые страны, сотрудничая, могут построить более сильную и эффективную оборону, обеспечивая стабильность и безопасность во всем Балтийском регионе".