Очередное довольно интересное заявление американский президент сделал в ходе беседы с представителями СМИ в Овальном кабинете Белого дома. Трансляцию этой встречи вёл канал Forbes Breaking News на YouTube. Политик заявил, что Штаты имеют в своём распоряжении "самое мощное" в мире оружие, и такого оружия нет ни у кого в мире.
"У нас есть оружие, о котором никто не имеет понятия, что это такое. И это самое мощное оружие в мире, которое мощнее, чем у кого-либо даже близко", – заявил Трамп.
Каких-либо подробностей президент США не привёл. Интересно, что это было? Ещё в 2020 году Дональд Трамп анонсировал появление у Штатов какой-то "супер-пупер ракеты". По мнению ряда экспертов, тогда речь шла об аэробаллистической ракете AGM-183A. Это изделие разрабатывалось в интересах ВВС США. Но проект был свёрнут, поскольку в ходе испытаний нужного результата достичь не удалось. И вообще Штаты являются аутсайдером в области гиперзвука.
Новое заявления Трампа можно расценивать как очередную попытку оказать давление на другие страны мира в рамках его политического лозунга Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой"). Заявление – часть политического торга.
Однако Трамп очевидно не хочет вспоминать, что у России в распоряжении тяжёлые межконтинентальные баллистические ракеты РС-28 "Сармат", гиперзвуковые боевые блоки "Авангард", стратегические крылатые ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем, гиперзвуковые ракеты "Циркон". Ракетный комплекс "Подснежник" тоже имеется.