Заявлено, что Киев готов "заплатить" за это оружие.

Фото: president.gov.ua

Глава Украины Владимир Зеленский готов продать богатейшие ресурсы своей страны в обмен на то, чтобы США не прекращали оказание военной помощи. Однако Вашингтон и Киев до сих пор не могут согласовать условия этой сделки. Особенно после инцидента в Овальном кабинете.

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Изначально предполагалось, что Киев "продаст" Вашингтону только редкоземельные ресурсы. Но после скандала политика Вашингтона стала значительно жёстче. Администрация Трампа в рамках возможной сделки требует контроль над всеми природными ресурсами. Предлагается создать совместный фонд по управлению доходами от продажи ресурсов, и в руководстве данного фонда представители Украины будут в меньшинстве. То есть все вырученные доходы уйдут в США в качестве компенсации ранее предоставленной военной помощи. Разумеется, такая политика администрации Трампа не устраивает Зеленского и его окружение. Но есть нюанс... Дело в том, что Киеву очень нужно западное вооружение.

Стало известно, что Зеленский запросил у США пакет вооружений на 50 миллиардов долларов в рамках сделки по ископаемым. Глава Украины заявил о готовности "купить" оружие. Об этом сообщают украинские СМИ.

"Мы передавали американской стороне большой пакет, который мы хотим купить. Купить в том или ином виде. Это наш формат, как мы заплатим за это", – сказал Зеленский.

По версии украинского лидера, такой пакет военной помощи является "гарантией безопасности" для Украины. И в этом пакете должно быть не менее десяти комплексов ПВО Patriot.

"Дайте нам пакет, мы за него заплатим, мы считаем именно этот пакет, в который входит и ПВО, и другие соответствующие инструменты, которые нам очень нужны, мы на это будем рассчитывать как на гарантию безопасности. Вот оно все и связано. Я ему сказал по телефону, дайте нам хотя бы десять. Это защита, это нам будет помощью после окончания войны, это гарантия безопасности, что у нас Украина закрыта противовоздушной обороной. Много разных форматов и инструментов, на которые мы готовы. Мы готовы были и 30, и 50 миллиардов найти на соответствующий пакет", – подчеркнул Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что Киев готов оплатить поставки вооружения как напрямую Штатам, так и в виде взноса в совместный фонд по разработке редкоземельных ископаемых.

В настоящее время Киев продолжает получать военную помощь, предоставленную администрацией Байдена. Но 90% этой помощи уже передано Киеву.

Интересно, где Зеленский намерен брать эти 50 миллиардов? Стоимость одной батареи Patriot (комплекса) составляет 1,1 миллиарда долларов. Украинский лидер просит "хотя бы десять" таких систем. А ведь к ним нужны ещё ракеты, стоимость которых достигает 4 миллионов долларов за единицу. Кроме того, Зеленский наверняка затребовал ещё танки, боевые машины пехоты, артиллерию и боеприпасы. Поскольку Украина является страной-банкротом, Зеленский либо будет просить деньги у стран Европы, либо просто старается сорвать сделку, озвучивая нереальные условия. Второй вариант весьма вероятен, поскольку ряд экспертов уже давно говорят, что ресурсы Украины были проданы ранее.