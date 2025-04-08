Американский флот пока получил три таких аппарата. В планах постройка ещё девяти.

Погрузка беспилотный надводного аппарата на борт литорального боевого корабля USS Canberra (LCS 30) в варианте Independence. Фото: ВМС США

Верфь Bollinger Shipyards передала ВМС США первые беспилотные надводные аппараты противоминной обороны (MCM USV) в рамках контракта, подписанного в 2022 году. Базовая стоимость контракта и стоимость всех опционов составила почти 123 миллиона долларов. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post.

В рамках данной инициативы были построены три первых платформы. Строительство велось на заводе компании в Локпорте, штат Луизиана. Контракт предусматривает строительство ещё девяти подобных безэкипажных катеров, а также производство ещё 18 подобных систем в зависимости от потребностей ВМС США.

После ввода в эксплуатацию эти суда будут использоваться для автономного поиска, траления и обезвреживания мин. В настоящее время такие миссии традиционно выполняются кораблями класса MCM-1 или Avenger, стоящими на вооружении с 1980-х годов. Тральщики обычно сопровождаются противоминными вертолетами MH-53E Sea Dragon, введенными в эксплуатацию примерно в тот же период.

Как сообщает Defense Post, новые безэкипажные катера снизят риски для личного состава флота при выполнении задач по обезвреживанию морских мин. Ещё одним достоинством новых платформ является то, что они могут нести как существующее, так и перспективное противоминное оборудование.

"Bollinger с гордостью поставляет первые три полномасштабных серийных беспилотных катера MCM USV ВМС США. Эта веха демонстрирует способность Bollinger предоставлять очень сложные возможности следующего поколения, которые отвечают меняющимся потребностям наших Военно-морских сил. Мы гордимся тем, что играем важную роль в поддержке будущих сил ВМС, и гордимся нашими квалифицированными кадрами, которые делают это возможным", – заявил генеральный директор и президент Bollinger Shipyards Бен Борделон.

По данным Defense Post, контракт на поставку безэкипажных искателей мин был заключен в рамках более масштабной программы по усилению противоминных возможностей ВМС, в частности, их прибрежных (литоральных) боевых кораблей, а также по обеспечению безопасности "ключевых морских регионов и сохранению глобальных судоходных путей".