Напряжённость в торговых отношениях США и Европы достигла исторического максимума.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: PAP/EPA/RONALD WITTEK

Ещё одно доказательство того, что Соединённые Штаты видят в Евросоюзе серьёзного экономического конкурента. И одной из главных задач Вашингтона является избавление от этой конкуренции. При этом абсолютно не важно, кто является хозяином Белого дома. У бывшего президента Джо Байдена были свои инструменты воздействия на страны Европы, у пришедшего ему на смену Дональда Трампа – свои.

Недавно Трамп ввел пошлины на промышленные товары, поставляемые в США. Нововведение коснулось всех стран. Государства Евросоюза не стали исключением. Импорт товаров из ЕС будет облагаться таможенными пошлинами в размере 20%. Сталь, алюминий и автомобили будут облагаться отдельным тарифом в размере 25% от стоимости товаров. Предполагается, что такие таможенные сборы принесут в американский бюджет около 380 миллиардов долларов.

В результате решения Трампа напряжённость в торговых отношениях между США и Европой достигла исторического максимума. Разумеется, такое положение дел не понравилось Брюсселю, поэтому там решили попробовать исправить ситуацию.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила президенту США Дональду Трампу ввести нулевые пошлины на промышленные товары. То есть просто их отменить. И, по версии ЕК, такое решение должно быть обоюдным.

"Мы готовы к переговорам с США. Действительно, мы предложили нулевые пошлины на промышленные товары, как мы это успешно делали со многими другими торговыми партнерами", – заявила председатель Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен отметила, что Европа всегда готова к "хорошей сделке", но в то же время предупредила, что страны ЕС готовы к контрмерам для защиты собственных интересов. Также глава ЕК указала, что решение является "крупным поворотным пунктом для США" и приведёт к огромным издержкам для американских потребителей и промышленности, а также нанесёт мощный удар по всей мировой экономики.

В Вашингтоне вводимые пошлины называют "зеркальными", однако в Брюсселе говорят, что такая логика является неоправданной и "не заслуживающей доверия".