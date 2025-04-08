Эстония проводит анализ трёх передовых систем противоракетной обороны: европейской SAMP/T, американской Patriot и израильской David's Sling.

Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Фото: RTX

Эстония планирует закупить средства ПВО большой дальности, чтобы защититься от ударов баллистических ракет. Об этом со ссылкой на СМИ прибалтийской республики сообщает профильный ресурс Defense Post.

Как говорится в публикации, некий высокопоставленный чиновник Эстонского центра оборонных инвестиций (RKIK) заявил, что стоимость покупки может составить 1 миллиард долларов. Рассматриваются три системы, а именно израильская «Праща Давида», американская Patriot и франко-итальянская SAMP/T.

Также отмечено, что в сентябре 2023 года официальный Таллинн приобрёл у Германии три батареи систем ПВО IRIS-T SLM. Стоимость покупки составила 400 миллионов евро (439 миллионов долларов) вместе с радарами и пунктами управления. Поставка первых комплексов запланирована на конец 2025 года. Одновременно с этим рассматривается вопрос о приобретении дополнительных зенитных ракет IRIS-T.

Defense Post сообщает, что ограниченная дальность немецких систем противовоздушной обороны, а также их неспособность перехватывать баллистические ракеты, побудили эстонских политиков искать более эффективную систему.

«Мы собираемся закупить средства ПВО большой дальности, способные противостоять баллистическим ракетам», – цитирует ERR менеджера категории в RKIK Мати Тикерпуу.

Эстония имеет общую границу с Россией на востоке и «чувствует себя уязвимой» для баллистических ракет Москвы, таких как ракеты комплекса 9К720 «Искандер-М», дальность полета которых составляет 500 километров, а скорость – около 8000 км/ч. Поэтому прибалтийская республика нуждается в системе, которая способна перехватывать такие цели на удалении до 100 километров и на высоте до 20 километров. Ввиду пограничного положения Эстонии и России системы заатмосферного перехвата, такие как Arrow 3, не рассматриваются.

Defense Post отмечает, что все три производителя вышеназванных систем ПВО уже «прозондированы». В ближайшие месяцы ожидается обсуждение стоимости контракта, количества систем и сроков их поставки. Сумма закупки не уточняется, но она может составить «миллиарды» евро.