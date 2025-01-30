Оказалось, что Challenger 2 не такой то и крепкий, как ранее заявляли британцы.

Основной боевой танк Challenger 2. Фото: army.mod.uk

Британская армия изучает возможность установки "защитных каркасов" из сетки на основные боевые танки Challenger 2 для усиления их защиты от беспилотников и противотанковых боеприпасов. Соответствующая информация об этом была оглашена на недавней международной конференции и выставке бронированных транспортных средств DefenceIQ в Фарнборо. В мероприятии приняли участия представители более чем 50 стран. Об этом сообщает Defense Post.

Cope Cages или "Коуп-клетки" [в России известны как "мангалы", прим.] – это физические средства, предназначенные для нарушения или блокирования траекторий полёта приближающегося противотанкового боеприпаса, обеспечивающие дополнительную защиту бронетехники. Обычно такие средства защиты устанавливают по бортам боевой техники, но британская армия рассматривает возможность установки таких решёток на крыше башни своего основного боевого танка. Ведь именно в верхней проекции Challenger 2 является наиболее уязвимым.

Предполагается, что после установки каркасов с сетками они будут вызывать преждевременную детонацию противотанковых боеприпасов, таких как выстрелы из РПГ, что снизит риск повреждения или уничтожения танков.

Defense Post отмечает, что хотя в западных странах такие дополнительные средства не получили распространения, установка защитных решёток на бронетехнику была принята в некоторых армиях мира. Первыми нововведение стали применять российские военнослужащие, устанавливающие "мангалы" на свои основные боевые танки. Затем примеру последовали и ВСУ.

В ходе кампаний в Ираке и Афганистане в 2000-х годах армия Великобритании "применяла похожую стратегию", используя защитные решётки на боевых машинах пехоты.

В данном случае Defense Post немного лукавит в попытке показать, что британцы стали первыми, кто стал использовать защитные решётки. Такие средства дополнительной защиты бортовых проекций бронетехники известны давно и применяются тоже давно. А вот "мангалы" придумали как раз российские солдаты.

Кстати, а чего британцы вдруг задумались над защитой своих танков Challenger 2? Ведь до передачи Украине таких машин в количестве четырнадцати единиц они громогласно (и необоснованно) на весь мир заявляли, что их Challenger 2 является самым защищённым танком в мире.