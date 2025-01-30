Первый случай в истории, когда президент США напрямую вмешивается в дела NASA.

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил владельца миллиардера Илона Маска, владельца компании SpaceX, ускорить возвращение с Международной космической станции (МКС) двух американских астронавтов. В настоящее время их возвращение запланировано на март текущего года. Об этом сообщает Reuters.

Маск подтвердил, что Трамп обращался к нему с просьбой вернуть астронавтов "как можно скорее", что предполагает изменение планов NASA по возвращению. Миллиардер уточнил, что компания SpaceX выполнит поручение президента США.

"Я только что попросил Илона Маска и SpaceX "пойти забрать" двух храбрых астронавтов, которых администрация Байдена фактически бросила в космосе. Они ждали много месяцев на МКС. Илон скоро отправится в путь. Надеюсь, все будет в безопасности. Удачи, Илон!!!", – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Официальные лица США заявили, что требование Трампа к компании SpaceX, чтобы она вернула ветеранов-астронавтов Бутча Уилмора и Суниту Уильямс, стало необычным вмешательством президента США в деятельность NASA. Оно застало врасплох многих должностных лиц американского космического агентства.

В начале прошлого лета Уилмор и Уильямс на космическом корабле Starliner компании Boeing отправились к МКС для проведения восьмидневной испытательной миссии, которая вместо этого продлилась почти год из-за проблем с двигательной установкой космической капсулы.

В августе 2024 года агентство NASA посчитало, что возвращать астронавтов на Землю на борту корабля Starliner слишком рискованно, поэтому оно обратилось к компании SpaceX с просьбой вернуть Уилмора и Уильямс на борту своей капсулы Crew Dragon.

Этот корабль уже пристыкован к МКС, поскольку отправился к станции ещё в сентябре 2024 года в рамках миссии по замене экипажа станции Crew-9. Места для Бутча Уилмора и Суниты Уильямс зарезервированы. Первоначально планировалось, что астронавты вернутся на Землю на борту этого корабля в феврале. Однако затем возвращение было перенесено на конец марта. Причина в том, что компании SpaceX потребовалось больше времени для завершения подготовки новой капсулы Crew Dragon, которая заменит нынешнюю в миссии Crew-10.

Reuters отмечает, что у NASA тщательно спланированный и скоординированный график работы МКС. Поэтому досрочное возвращение астронавтов на Землю может привести к нехватке американского персонала на борту станции.

Возвращение экипажа Crew-9 до прибытия десятой миссии будет означать, что астронавт NASA Дон Петтит, прибывший на станцию с российским экипажем в сентябре, на время останется единственным американцем на борту МКС. Это редкий кадровый дисбаланс, который, по заявлению космического агентства США, усложняет обслуживание американских компонентов станции.