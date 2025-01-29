Очередной сигнал Западу, но прежде всего президенту США Трампу.

Иллюстративное фото. Источник: ЦТАК

Лидер КНДР Ким Чен Ын заверил, что ядерная программа страны будет продолжаться "бесконечно". Заявление прозвучало спустя несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что примет очередные дипломатические шаги в отношении этой страны, находящейся в международной изоляции. Об этом сообщает Defense Post со ссылкой северокорейские государственные СМИ.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК, KCNA), после осмотра предприятия по производству ядерных материалов Ким Чен Ын предупредил о "неизбежной" конфронтации с враждебными государствами, а также заявил, что 2025 год станет "решающим" для укрепления ядерных сил КНДР.

"Наша твердая политическая и военная позиция, а также неизменная благородная задача и долг – постоянно развивать ядерную мощь государства", – сказал Ким Чен Ын.

Визит главы КНДР на предприятие по производству ядерных материалов и его заявление последовали за испытательным пуском стратегических крылатых ракет морского базирования [пуски были проведены из подводного положения, прим.], которые Пхеньян произвёл 25 января. Эти пуски стали первыми с момента возвращения Трампа в Белый дом.

КНДР заявляет, что обладание ядерным оружием необходимо для противодействия угрозам со стороны США и их региональных союзников, среди которых Южная Корея. Отношения между Пхеньяном и Сеулом находятся на одной из самых низких отметок за последние годы. Трамп, у которого в период первых президентских полномочий была редкая серия встреч с Ким Чен Ыном, заявил, что снова свяжется с лидером КНДР, назвав того "умным парнем".

По данным ЦТАК, Ким Чен Ын рассмотрел "самую нестабильную ситуацию в мире, в которой неизбежна долгосрочная конфронтация с самыми враждебными странами", именно по этой причине стране необходимо постоянно укреплять ядерный щит.