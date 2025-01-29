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crazycat21
Politico: Лидеры Европы хотят помешать Трампу установить контроль над Гренландией
Только не рассказали, как они планируют это осуществить.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Mads Claus Rasmussen / EFE via EPA

Ещё до своего вступления в должность Дональд Трамп недвусмысленно дал понять, что США намерены получить контроль над Гренландией, которая в настоящее время является автономной территорией Дании. Свои притязания Трамп объяснил исключительно заботой о национальной безопасности Штатов. При этом он не стал отрицать возможность применения методов экономического или военного воздействия, чтобы официальный Копенгаген стал более покладистым при решении данного вопроса.

Поначалу некоторые европейские политики восприняли слова Трампа достаточно серьёзно, а другие наоборот – несерьёзно. Однако впоследствии выяснилось, что это совсем не шутка. В ходе недавнего телефонного разговора с премьер-министром Дании Метте Фредериксен президент США Дональд Трамп в очередной раз подтвердил всю серьёзность своих намерений – Дания должна продать или отдать Штатам этот остров. Предложения главы датского правительства о совместных проектах в областях безопасности и совместных разработках полезных ископаемых Трамп даже слышать не хотел.

После Метте Фредериксен совершила поездку в Европу, чтобы заручиться поддержкой ведущих политических лидеров. Она металась между Берлином, Парижем и Брюсселем. О результатах этого турне сообщает Politico.

Премьер-министр Дании отметила, что ее переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже и канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине 28 января прошли "невероятно хорошо". С её слов, для Европы абсолютно важно "выступить сообща" по Гренландии.

"Я не путешествую и не выступаю с речами. Мне это не нужно. Но я защищаю интересы Дании, и я делаю это очень твердо прямо сейчас", – заявила Фредериксен.

Также глава датского правительства отметила, что необходимо уважать территорию и суверенитет государств, поскольку это уважение является краеугольным камнем международного мирового порядка, построенного после Второй мировой войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал такую позицию, так же как и другие высокопоставленные европейские чиновники, выступавшие в частном порядке.

"Неприкосновенность границ является основополагающим принципом международного права", – сказал Шольц.

При этом Шольц предупредил о том, что границы государств не должны перемещаться при помощи силы, подчеркнуто адресовав свой комментарий "тем, кого это может касаться".

Помимо встреч с лидерами Франции и Германии, Фредериксен также провела переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе, а на прошлой неделе разговаривала по телефону с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Как сообщает Politico, дипломаты ЕС выделили время для обсуждения отношений европейских столиц с Трампом на неформальной встрече лидеров Евросоюза, которая состоится в Брюсселе 3 февраля. Среди прочих вопросов и кризис вокруг Гренландии. Премьер-министр Великобритании Стармер также должен присутствовать на встрече, поскольку Лондон и Брюссель стремятся к более тесному сотрудничеству в области обороны и безопасности.

Отмечено, что возвращение Трампа в Белый дом стало "испытанием решимости" европейских союзников Америки. Ранее стратегия стран Европы состояла в том, чтобы игнорировать шум из Вашингтона и сосредоточиться на реальных действиях Трампа. Столицы Европы стараются избегать публичных словесных перепалок с Вашингтоном в тех случаях, где это возможно.

Как отметил один из дипломатов, в период прошлой каденции Трампа, Европе приходилось отвечать на каждое сообщение в одной из социальных сетей. Теперь ЕС не может потратить четыре года, реагируя на каждое такое сообщение.

Однако касательно Гренландии, которая обладает огромными запасами полезных ископаемых и занимает стратегическое положение в Арктике, выжидательная тактика ЕС в отношении явных планов США по установлению контроля над этой территорией, похоже, исчерпывает себя.

"Ситуация действительно серьёзная, и все думают, что европейская реакция пока не очень-то заслуживает доверия. Мы отошли от шока и отрицания, теперь мы меняем передачу", – сказал один из европейских дипломатов.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и председатель Европейского совета Антониу Кошта за последние недели провели несколько бесед о планах Трампа, касающихся Гренландии.

"Мы целиком и полностью поддерживаем любое решение Дании и Гренландии. Мы готовы, и датчане это знают, подтвердить это, когда это будет необходимо", – заявил глава Европейского совета.

#новости #сша #евросоюз #европа #трамп #дания #мир #шольц #макрон #гренландия
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