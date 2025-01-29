Ещё одна попытка сделать Балтийское море "внутренним озером" НАТО. Пока только на словах.

Патрульное судно ВМС Эстонии. Фото: AP Photo / Hendrik Osula

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что судоходным компаниям, возможно, придётся платить сбор за использование Балтийского моря, которое является одним из самых загруженных судоходных маршрутов в мире. По мнению министра, введение такого сбора связано с необходимостью покрытия высоких расходов на защиту подводных кабелей, проложенных по дну моря. Об этом сообщает Reuters.

В середине января блок НАТО объявил о начале миссии Baltic Sentry ("Балтийский часовой"). В рамках этой операции альянс выделил фрегаты, патрульные самолёты и морские беспилотники для охраны объектов морской инфраструктуры в акватории Балтики. Решение о начале миссии было принято после серии инцидентов, когда торговые суда неоднократно повреждали подводные кабели.

Министр обороны Эстонии заявил, что страны Североатлантического альянса помимо патрулирования рассматривают и другие варианты защиты инфраструктуры. Среди них установка датчиков для обнаружения якорей, волочащихся по дну, а также строительство защитных кожухов или стен вокруг подводных кабелей.

Однако всё это "будет иметь свою цену". И независимо будут платить страны или кабельные операторы, конечными плательщиками окажутся потребители за счёт более высоких расценок за оказанные услуги.

Другим вариантом, со слов Ханно Певкура, является взимание налога с судов, проходящих через Балтийское море, выход к которому имеют сразу восемь стран НАТО и Россия.

"Допустим, когда вы приезжаете в аэропорт, с вас взимается сбор за посадку, аэропортовый сбор, и он оплачивается в билете. Возможно, в один прекрасный момент мы увидим, что при прохождении через Датские проливы компаниям придется заплатить определенную сумму, поскольку по сути это страховой сбор за повреждение кабелей", – сказал Певкур.

Министр обороны Эстонии добавил, что рассматриваются различные варианты и странам придётся найти "общее решение". Не забыл он напомнить и про так называемый "теневой флот" – танкеры, которые перевозят российскую нефть. По мнению эстонского чиновника, серия инцидентов с повреждением кабелей указывает на "скоординированные действия" судов, входящих в "теневой флот" России.