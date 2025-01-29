Количество переброшенной техники данного типа не разглашается.

Бронемашины Fennek голландской армии прибывают в Литву. Фото: NATO

Передовая боевая группа НАТО в Литве – Forward Presence Battle Group Lithuania, опубликовала в социальных сетях заявление о прибытии на территорию прибалтийской республики разведывательных бронемашин Fennek вооружённых сил Нидерландов. Об этом сообщает Army Recognition.

Данная техника предназначена для повышения разведывательных возможностей дислоцированной в Литве многонациональной бригадной боевой группы (MNBGLTU) Североатлантического альянса. Голландские бронемашины и их экипажи должны усилить общую эффективность немецких, норвежских и чешских сил в составе MNBGLTU. Разведывательные бронированные машины Fennek, известные своими передовыми системами наблюдения и мобильностью, значительно улучшат возможности по сбору разведывательной информации, обеспечивая лучшую ситуационную осведомленность и оперативную готовность в регионе.

Army Recognition отмечает, что переброска разведывательных машин Fennek — это не просто вопрос повышения военного потенциала; она также играет решающую роль в защите восточных границ НАТО. Многонациональная бригадная группа НАТО "Литва" (MNBGLTU) является неотъемлемой частью стратегии альянса по сдерживанию в Восточной Европе.

Fennek с 12,7-мм крупнокалиберным пулемётом. Фото: © KNDS

Fennek – это универсальная и современная военная платформа, предназначенная для наблюдения и сбора разведывательных данных. Бронеавтомобиль разработан немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann [ныне франко-немецкий концерн KNDS, прим.] в сотрудничестве с голландскими фирмами.

Лёгкий бронеавтомобиль имеет колёсную формулу 4×4 и обладает высокой мобильностью. Броневик оснащён различным оборудованием для сбора разведывательной информации, включая тепловизоры, радиолокационную станцию и лазерный дальномер. Наличие такой аппаратуры позволяет бронемашине Fennek эффективно работать как днём, так и ночью в любых погодных условиях. Низкий профиль и «бесшумная» работа двигателя делают Fennek идеальным средством для проведения скрытных разведывательных операций. Максимальная снаряженная масса бронеавтомобиля составляет около 10 тонн, что делает его пригодным для быстрого развёртывания и перемещения на различных типах ландшафта: от городской застройки до лесистой местности.

Броневик может быть вооружён пулемётом калибра 7,62 миллиметра, предназначенным прежде всего для самообороны, поскольку основная задача Fennek – разведка, а не общевойсковой бой.