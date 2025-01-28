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crazycat21
Италия заменит свои устаревшие танки Ariete на 380 новейших немецких танков KF51 Panther
До 60% производства новых танков будет локализовано на итальянских предприятиях. Танки будут адаптированы под требования армии Италии.

Основной боевой танк Panther KF51. Фото: Rheinmetall

Министерство обороны Италии объявило о планах закупить до 380 новых танков на базе немецкого Panther KF51. Соответствующее заявление было сделано в ходе конференции IAV 2025. Кроме того, в рамках обширной программы модернизации итальянских вооружённых сил будут закуплены более 1000 боевых машин пехоты (БМП) Lunx KF41. Танк KF-51, предназначенный для замены итальянских танков C1 и C2 Ariete, будет адаптирован под оперативные требования армии Италии. Программа также предусматривает приобретение вспомогательной техники на платформе KF-51. Общий бюджет этой инициативы, как предполагается, может превысить 10 миллиардов евро. Об этом сообщает Army Recognition.

Поиск Италией нового основного боевого танка обусловлен устареванием машин C1 и C2 Ariete. В настоящее время основной упор сделан на повышенные летальность, мобильность, выживаемость и расширенные сетевые возможности. Для реализации программы правительство Италии ранее выделило 8,2 миллиарда евро на период с 2025 по 2038 годы. Все потребности вооружённых сил Италии могут быть реализованы путём принятия на вооружение немецкого танка Panther KF51.

Для достижения поставленной цели немецкий концерн Rheinmetall и итальянская оборонная фирма Leonardo создали совместное предприятие Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV) с равными долями участников. В рамках совместного проекта до 60% производства будет осуществляться на территории Италии.

Ещё одна оборонная программа получила обозначение A2CS. Она предполагает покупку Италией около 1050 БМП на базе платформы KF41 Lynx. Новая боевая техника будет разработана в 16 конфигурациях для выполнения различных задач (командно-штабные машины, самоходные минометы, противотанковые комплексы, разведывательные и инженерные машины и т.д.). Модульная конструкция платформы Lynx обеспечивает адаптируемость к различным профилям миссий. Программа оценивается в 16 миллиардов евро. Как предполагается, поставки боевых машин начнутся в 2027 году.

Танк KF51 Panther, разработанный концерном Rheinmetall, относится к последнему поколению основных боевых танков. Впервые танк был продемонстрирован на оборонной выставке Eurosatory 2022. Несмотря на то, что его конструкция основана на базе Leopard 2A4, были существенно увеличены огневая мощь и мобильность, а также была серьёзно усилена защита.

KF51 Panther получил новую пушку L/52 калибра 130 миллиметров, которая по своей огневой мощи на 50% превосходит все существующие 120-мм танковые пушки. Орудие оснащено автоматом заряжания, что позволяет увеличить темп стрельбы. Дополнительное вооружение представлено 12,7-мм спаренным крупнокалиберным пулемётом и пулемётом калибра 7,62 мм, размещённым в дистанционно управляемом боевом модуле на крыше башни. Конструкция KF51 Panther предусматривает возможность для интеграции барражирующих боеприпасов HERO 120, что обеспечивает экипажу боевой машины расширенную дальность поражения целей, а также повышает возможности ведения разведки. Модульная конструкция танка позволяет адаптировать его к будущим требованиям миссий, включая установку различных вариантов необитаемых башен.

Система защиты KF51 Panther представлена пассивной бронёй, реактивной бронёй (динамическая защита), а также системой активной защиты StrikeShield и системой защиты от атак Top Attack Protection System (TAPS). Все эти решения предназначены для противодействия угрозам со стороны кинетических снарядов, управляемых противотанковых ракет и атак с воздуха. Усовершенствованные датчики и кругового обзора повышают выживаемость и оперативную эффективность танка. 

Высокая мобильность KF51 Panther обеспечивается дизельным двигателем V12 мощностью 1500 л.с., способным разогнать танк до 70 км/ч при движении по дорогам с твёрдым покрытием. Запас хода по топливу составляет 500 километров. 

В совокупности все эти возможности позиционируют KF51 Panther как универсальный и перспективный основной боевой танк для современных армий.

#новости #армия #оружие #военные новости #танки #бронетехника #италия #kf51 panther #lunx kf41
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