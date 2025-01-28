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crazycat21
Пентагон заключил контракты на создание двигателя для истребителя шестого поколения NGAD
Готового проекта самолёта ещё нет, но первые прототипы двигателей для него уже имеются.

Визуализация истребителя NGAD. Изображение: Lockheed Martin

Пентагон заключил контракты компаниями RTX и General Electric на реализацию программы ВВС США по созданию адаптивных авиационных двигателей следующего поколения (NGAP). Двигатели нужны для проектирования истребителя шестого поколения NGAD – Next-Generation Air Dominance. Стоимость двух контрактов составляет 7 миллиардов долларов. Об этом сообщает Defense Post.

Пентагон объявил, что обеим компаниям будет выделено по 3,5 миллиарда долларов на поддержку развития технологий и снижение рисков для их соответствующих предложений NGAP. Работа предусматривает проектирование, анализ, стендовые испытания, создание и испытание прототипа двигателя, а также его системную интеграцию.

По данным Defense Post, компания RTX будет выполнять работы на своём предприятии Pratt & Whitney в Коннектикуте, фирма General Electric займётся двигателем на своём предприятии в Огайо. Планируется, что оба контракта будут исполнены к июлю 2032 года. То есть к этому времени американские оборонные корпорации должны предоставить готовые и полностью соответствующие требованиям ВВС США двигатели [прим.].

Подробная информация о перспективных двигателях NGAP пока достаточно скудная. Однако Pratt & Whitney и General Electric уже объявили о ключевых в своих разработках.

В частности, компания General Electric ещё в 2023 году провела тестирование своего прототипа двигателя XA102. Силовая установка успешно прошла критическую проверку конструкции, подтвердив, что она соответствует всем техническим требованиям и готова к дальнейшим испытаниям.

"Сочетание цифрового проектирования и опыта, полученного в ходе разработки первого адаптивного двигателя GE Aerospace, позволит XA102 обеспечить требуемые характеристики тяги, необходимые для обеспечения будущих возможностей доминирования в воздухе", – заявили в компании.

Год спустя компания Pratt & Whitney [подразделение корпорации RTX, прим.] объявила, что ее двигатель XA103 также прошел серьёзную проверку конструкции. Это подготовило основу для наземных испытаний в конце 2020-х годов.

Помимо этих двух компаний, ВВС США ранее уже заключали контракты на разработку нового двигателя с оборонными корпорациями Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman. При этом фирмы Lockheed и Boeing остаются ключевыми игроками в программе NGAD.

Программа разработки адаптивного авиационного поколения NGAP была запущена из-за желания ВВС США получить истребитель шестого поколения – Next Generation Air Dominance (NGAD). Однако в настоящее время реализация программы по созданию нового боевого самолёта сталкивается с серьёзными трудностями, поскольку ВВС США приостановили все работы из-за того, что опасаются огромных затрат. В ВВС заявили, что судьба программы будет решаться администрацией Трампа.

Несмотря на неопределенность вокруг NGAD, военные заверили, что программа NGAP будет продолжена, поскольку разработанный двигатель можно будет адаптировать для различных типов современных самолетов, а не только для истребителя шестого поколения.

#новости #сша #армия #оружие #военные новости #истребители #ngad #истребитель 6-го поколения #general electric #pratt &amp; whitney
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