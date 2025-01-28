Средства выделены на три корабля, пару беспилотников и спутниковое наблюдение.

Датское патрульное судно у берегов Гренландии. Фото: Арктическое командование

Власти Дании 27 января заявили о том, что дополнительно потратят 14,6 миллиарда датских крон (2,05 миллиарда долларов) на усиление своего военного присутствия в Арктике. Заявление прозвучало на возобновления интереса президента США Дональда Трампа к Гренландии, которая находится под суверенитетом Дании. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Трамп заявил, что Гренландия "жизненно важна" для безопасности США, поэтому Копенгаген должен отказаться от этого острова, имеющего стратегическое положение.

Агентство отмечает, что после более чем десятилетнего периода сокращения оборонного финансирования в 2024 году правительство Дании выделило 190 миллиардов датских крон (26 миллиардов долларов) для обеспечения своих военных нужд. Часть из этих средств будет направлена на повышение безопасности в Арктике.

Дания хоть и несёт ответственность за обеспечение безопасности Гренландии, но её возможности на острове весьма скромные. В настоящее время там находятся четыре стареющих патрульных судна, самолёт наблюдения Challenger и 12 патрулей на собачьих упряжках. И эти патрули должны контролировать территорию, площадь которой в четыре раза превышает площадь Франции.

Как заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен выделенные правительством страны средства будут направлены на финансирование строительства трёх кораблей арктического класса для ВМС, удвоение количества беспилотников дальнего действия до четырёх единиц, а также на обеспечение спутникового наблюдения.

Датские политические партии пришли к договорённости выделить больше денег на Арктику в рамках соглашения, которое будет представлено в первой половине текущего года.

Формально все эти запланированные расходы на укрепление безопасности Гренландии связаны с усилением активности России и Китая в Арктическом регионе. Только кого Копенгаген намеревается обвести вокруг пальца? Все и так понятно, в том числе и другим европейцам, что меры, принимаемые датскими властями направлены на то, чтобы не допустить перехода острова под юрисдикцию США. В противном случае возникнет нехороший прецедент.

А Штатам Гренландия нужна не для "обеспечения" своей безопасности, а из-за богатейших запасов полезных ископаемых. Премьер-министр Метте Фредериксен во время недавнего телефонного разговора с Дональдом Трампом предлагала ему совместные проекты в области обороны и добычи ресурсов. Но Трамп был непреклонен, он требует продать остров или просто отдать.

Сейчас Метте Фредериксен собирается в Берлин, Париж и Брюссель для укрепления "европейского единства" в Гренландии.

"Европа столкнулась с серьезной ситуацией. С войной на континенте и сдвигами в геополитической реальности. В такие моменты единство имеет решающее значение. Дания – маленькая страна с сильными союзниками. И она является частью сильного европейского сообщества, где вместе мы можем справиться с вызовами, с которыми сталкиваемся", – сказала Фредериксен.

Только что-то эти "сильные союзники" не спешат помогать Дании. Даже заявлений из европейских столиц практически и не слышно.