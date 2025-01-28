По версии Анджея Дуды, возобновление поставок газа по трубопроводам обеспечит России экономическое господство.

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: PAP / Paweł Supernak

Еще на этапе строительства магистрального газопровода "Северный поток-2", необходимого для обеспечения Европы дешёвым российским газом, некоторые европейские страны под давлением Вашингтона активно "вставляли палки в колёса" в ход строительства. К этим странам относится и Польша.

Что произошло потом, известно. Достроенный "Северный поток-2" так и не был запущен, а затем три из четырёх ниток обоих "Северных потоков" были выведены из строя в ходе диверсии. Европа осталась без значительных объемов газа. Виновные не найдены до сих пор. Точнее, всем известно, кто стоит за этим, но нынешние европейские лидеры предпочитают молчать.

Тем не менее одна из четырёх ниток газопроводов цела и может быть запущена. Остальные три можно восстановить, было бы желание. Но для этого сами европейцы должны это желание продемонстрировать и для начала снять санкции с России. В принципе, это в перспективе возможно, учитывая желание Трампа урегулировать конфликт на Украине. Однако не всем в Европе нравится такая перспектива.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поставки российского газа в Европу не должны быть возобновлены. Об этом сообщает британское издание BBC.

Дуда выразил надежду, что европейские лидеры извлекут уроки из конфликта на Украине и примут решение никогда не возобновлять прокачку газа по "Северному потоку". И вообще, по его версии, газопроводы, которые не используются с 2022 года, должны быть демонтированы. Это необходимо для того, чтобы такие страны как Германия, не испытывали соблазна возобновить прокачку газа для поддержки собственной экономики, находящейся "в затруднительном положении".

"Я считаю, что газопроводы Nord Stream должны быть демонтированы. Эти газопроводы представляют очень большую угрозу для Украины, Польши, Словакии, а также для других стран Центральной Европы", – сказал Дуда.

Затем политик конкретизировал, в чём же заключается эта "угроза".

"Это угроза с точки зрения энергетики, с точки зрения армии, но это также огромная экономическая угроза, поскольку это означает господство России над Европой в экономическом смысле", – заявил президент Польши.

Логика польского президента просто поражает. Он называет поставки недорого газа в Европу (той же Германии), "угрозой" безопасности. Вообще одним из столпов безопасности любого государства является развитая экономика. А её существование не возможно без энергоносителей. Если своих нет, то их необходимо купить по приемлемой цене, что и делала Германия на протяжении многих лет. Теперь Берлин вынужден приобретать дорогущий американский СПГ. О какой безопасности в данном случае можно говорить? Поэтому угрозу безопасности Европы представляют как раз США со своим топливом. Но, по версии Дуды, это другое.