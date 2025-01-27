Количество купленных самолётов не раскрывается.

Истребитель Су-35С. Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Иран приобрёл российские истребители Су-35. Соответствующее заявление сделал заместитель начальника центрального штаба ВС Ирана "Хатам-аль-Анбия", генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани. Информация о покупке самолётов была озвучена на фоне обеспокоенности Запада растущим военным сотрудничеством Тегерана и Москвы. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что это первый случай, когда иранский высокопоставленный военный или чиновники подтвердил покупку истребителей Су-35. Однако Али Шадмани, которого цитирует SNN [официальное информагентство Ирана, прим.], не стал уточнять, сколько самолётов было приобретено и были ли они уже переданы Тегерану.

"Всякий раз, когда это необходимо, мы осуществляем военные закупки для укрепления наших военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил. ... Производство военной техники также ускорилось", – сказал генерал Али Шадмани.

Ещё он не забыл предупредить главного регионального противника Ирана, чтобы тот не предпринимал необдуманных действий.

"Если враг будет действовать глупо, он почувствует горький вкус удара наших ракет, и ни один из его интересов на оккупированных территориях не останется в безопасности", – предупредил Шадмани, имея в виду главного соперника Ирана в регионе – Израиль.

Reuters сообщает, что ещё в ноябре иранское агентство Tasnim проинформировало о том, что Тегеран завершил переговоры о покупке российских истребителей. А в январе текущего года Россия и Иран подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, в котором поставки вооружения не упоминаются напрямую, но говорится, что обе стороны будут развивать военно-техническое сотрудничество.

В настоящее время ВВС Ирана представлены всего несколькими десятками уже довольно старых истребителей, среди которых есть самолёты как российского (советского) производства, так и американские машины, поставленные в страну до Исламской революции 1979 года. Сейчас самыми современными истребителями иранских ВВС являются около двух десятков МиГ-29, поставленные Россией в начале 1990-х годов. Всего было передано 20 одноместных МиГ-29 и 4 учебно-боевых самолёта МиГ-29УБ.

Понятно, что парк боевой авиации Ирана уже давно нуждается в обновлении. Особенно это актуально сейчас в связи с ростом напряжённости на Ближнем Востоке.