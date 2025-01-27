Один из якорей сухогруза имеет явные повреждения.

Судно Vezhen, подозреваемое в обрыве кабеля. Фото: Johan Nillson / TT News Agency via AP

Власти Швеции поднялись на борт судна под флагом Мальты, задержанного за обрыв оптоволоконного коммуникационного кабеля на дне Балтийского кабеля, чтобы начать следственные мероприятия. Об этом сообщает Reuters.

"Мы можем подтвердить, что на борту судна находились представители шведских властей для проведения следственных мероприятий", – заявил представитель Службы безопасности Швеции Йохан Викстрём.

От каких-либо комментариев о ходе следствия отказался.

Оптоволоконный телекоммуникационный кабель, связывающий Латвию и Швецию, был повреждён рано утром 26 января. Обрыв находится в исключительной экономической зоне Швеции. Как заявили власти Латвии, повреждение возникло, вероятно, в результате "внешнего воздействия". Инцидент побудил блок НАТО отправить в этот район патрульные корабли, а Швеция начала следствие из-за подозрения в "саботаже". В рамках расследования шведская прокуратура арестовала судно.

Согласно данным мониторингового ресурса MarineTraffic, отслеживающего перемещения судов, сухогруз Vezhen, принадлежащей болгарской компании Navigation Maritime Bulgare прошёл над кабелем в 0-45 по Гринвичу 26 января. В тот же день он в сопровождении корабля береговой охраны Швеции проследовал в шведские воды, где стал на якорь.

Руководитель болгарской судоходной компании Александр Калчев не исключил, что Vezhen мог задеть подводный кабель, который был поврежден 26 января. С его слов, один из якорей упал за борт из-за сильного ветра. И в этом не было никакого умысла.

Reuters сообщает, что СМИ опубликовали кадры сухогруза, находящегося на якорной стоянке к югу от военно-морской базы в Карлскруне на юге Швеции. На опубликованных фото и видео видно, что у судна повреждён якорь [отсутствует одна из лап, прим.].