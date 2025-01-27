Главными визуальными особенностями являются подвижные законцовки крыла и отсутствие вертикального оперения.

Китайский истребитель шестого поколения J-XDS. Фото: социальная сеть Weibo

Недавно в китайской социальной сети были опубликованы новые фотографии истребителя 6-го поколения J-XDS. Изображения предоставили ценную информацию об уникальных особенностях самолёта. Об этом сообщает Army Recognition.

Одной из этих особенностей является применение в конструкции летательного аппарата полностью подвижных законцовок крыла, которые редко встречаются у обычных истребителей. Такой выбор конструкции свидетельствует о том, что китайский J-XDS оптимизирован для большей аэродинамической гибкости. Подвижные законцовки повышают манёвренность летательного аппарата во время выполнения высокоскоростных или сложных полётов. По мнению Army Recognition, полностью подвижные законцовки крыла, вероятно, играют решающую роль в улучшении манёвренности самолета, позволяя ему быстро корректировать полет на различных этапах и, возможно, способствуют снижению его радиолокационной заметности за счет снижения турбулентности и сопротивления.

Ещё одной особенностью китайского истребителя шестого поколения является отсутствие у него "разваленных" под углом вертикальных стабилизаторов, характерных как для самолётов пятого, так и четвёртого поколений. Отсутствие вертикального оперения – отличительная черта истребителей шестого поколения. Такая конструкция планера обусловлена стремлением снизить сопротивление и повысить топливную эффективность самолёта. Отсутствие вертикальных стабилизаторов (килей) также может указывать на более совершенную систему управления полётом. Вероятно, это сложная электродистанционная система управления, обеспечивающая управление устойчивостью и контроль самолёта во время выполнения агрессивных манёвров.

Отказ от вертикальных стабилизаторов не только уменьшает эффективную площадь рассеяния, но и обеспечивает более чистый поток воздуха вокруг истребителя, что имеет решающее значение для минимизации инфракрасных сигнатур и снижения его уязвимости для инфракрасных датчиков. Это делает J-XDS грозным активом для боевых операций по завоеванию превосходства в воздухе, где скрытность и манёвренность имеют решающее значение.

Истребитель J-XDS многими экспертами рассматривается как демонстратор технологий, призванный показать способность Китая быстро внедрять инновации и интегрировать технологии следующего поколения в свою военную технику. С точки зрения дизайна и возможностей он соответствует мировым тенденциям в разработке истребителей шестого поколения. Основной упор сделан на передовую авионику, комбинацию современных датчиков и сетевые возможности. Истребитель J-XDS может стать главным инструментом Китая по поддержанию превосходства в воздухе и расширению своего влияния в регионе в рамках более широкой стратегии по противодействию США.