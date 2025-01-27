При этом он отметил, что такое решение является политическим и необходимо учитывать многие интересы.

Глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер. Фото: Getty Images

Ещё до своего вступления в должность американский президент Дональд Трамп заявил о том, что не прочь, чтобы Гренландия отошла к США, то есть стала бы одним из штатов. При этом он не исключил методы экономического или военного воздействия на Данию, под суверенитетом которой находится самый большой остров на планете, для достижения поставленной цели.

Свое требование о передаче острова Трамп мотивировал интересами "национальной безопасности". Разумеется, речь о безопасности самих Штатов, о безопасности Дании и прочих страны в Вашингтоне особо не думают.

Затем, уже после вступления в полномочия, Дональд Трамп позвонил премьер-министру Дании Метте Фредериксен и в ходе 45-минутного диалога в очередной раз подтвердил заинтересованность в приобретении Гренландии или установлении контроля над ней. Согласно сообщениям СМИ, ссылающихся на очевидцев, разговор был напряжённым, а поведение Трампа агрессивным.

Фредериксен предложила обсудить расширение сотрудничество в военной сфере и добыче полезных ископаемых, но Трамп был непреклонен и настаивал на полном контроле над островом, ссылаясь на национальную безопасность США.

Заявления Трампа вызвали сильное замешательство среди правящих кругов стран Европы. Там справедливо решили, что если президент Штатов позволяет такое в отношении Дании, которая стояла у истоков создания НАТО, то что может быть дальше? Теперь в европейских столицах думают, как быть.

Например, глава Глава Военного комитета Евросоюза австрийский генерал Роберт Бригер предложил разместить в Гренландии войска стран ЕС. Свою точку зрения он высказал в интервью немецкой прессе.

По словам главы Военного комитета ЕС, Гренландия имеет важное значение с точки зрения геополитики и политики безопасности. Он пояснил, что там находятся богатые залежи сырья и через неё проходят важные транспортные пути для международной торговли. Таяние арктических льдов создаёт потенциал для роста напряжённости с Россией и Китаем, поэтому было бы разумным рассмотреть возможность размещения на острове контингента Евросоюза.

"На мой взгляд, было бы вполне разумно не только разместить американские войска в Гренландии, как это происходит сейчас, но и рассмотреть возможность размещения там солдат ЕС. Это пошлет сильный сигнал и может способствовать стабильности в регионе", – сказал Бригер.

Однако он тут же отметил, что в конечном итоге решение о размещении европейских войск в Гренландии является политическим, поэтому при его принятии должны быть учтены "многие интересы".

Если переводить с дипломатического языка на общедоступный, то становится понятно, что когда генерал говорил о возможности размещения военных Евросоюза в Гренландии для "противодействия" России и Китаю, он сказал не то, что хотел. Просто по той причине, что раньше этот вопрос почему-то вообще не поднимался.

Войска нужны, чтобы остров не отошёл Соединённым Штатам. На это прямо указывает фраза чиновника про необходимость учитывать "многие интересы". Эти интересы и есть интересы США.