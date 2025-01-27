Шведская сторона намного осторожнее в заявлениях по сравнению с Латвией относительно причин инцидента.

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Власти Латвии 26 января сообщили о повреждении телекоммуникационного оптоволоконного кабеля на дне Балтийского моря, связывающего страну со Швецией. Согласно заявлению, кабель, вероятно, был повреждён в результате «внешнего воздействия». То есть в Латвии чуть ли не прямо говорят о возможности «саботажа» в отношении подводной инфраструктуры.

Рига также отметила, что инцидент побудил Североатлантический альянс отправить в район повреждения патрульные корабли, а шведские власти инициировали расследование. Об этом сообщает Reuters.

По данным прокуратуры Швеции, служба безопасности страны уже задержала судно, которое подозревается в повреждении кабеля.

"Сейчас мы проводим ряд конкретных следственных мероприятий, но я не могу вдаваться в подробности, поскольку предварительное расследование еще не завершено", – заявил старший прокурор Матс Люнгквист.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что ее правительство координирует действия с НАТО и другими странами региона Балтийского моря для выяснения обстоятельств последнего инцидента. С её слов, латвийской стороне удалось определить, что, скорее всего, есть внешние повреждения кабеля, и они «значительные».

Ранее ВМС Латвии сообщили, что направили в район инцидента патрульный катер для инспекции одного коммерческого судна, подозреваемого в повреждении кабеля. Ещё два судна тоже подлежат проверке. Как пояснили ВМС страны, оборвавшийся кабель соединял латвийский город Вентспилс со шведским островом Готланд и был поврежден в исключительной экономической зоне Швеции.

Reuters пишет, что согласно данным мониторинговых ресурсов, отслеживающих движение судов, через Балтийское море в любой момент времени проходят тысячи судов, несколько из них прошли возле повреждённого кабеля 26 января. Одно из них, сухогруз Vezhen под флагом Мальты, было задержано вечером того же дня кораблём береговой охраны Швеции и сопровождено в шведские воды. В настоящее время сухогруз находится на якорной стоянке у военно-морской базы в Карлскруне на юге Швеции.

Пока не понятно, причастно ли судно Vezhen, прошедшее возле оптоволоконного кабеля в 00:45 по Гринвичу 26 января, к инциденту. В береговой охране Швеции ситуацию пока никак не комментируют.

Представитель ВМС Швеции сказал, что пока рано говорить о причинах повреждения кабеля и о том, стало ли оно результатом преднамеренных действий или следствием технической неисправности. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна тесно сотрудничает с НАТО и Латвией. В свою очередь, в НАТО выпустили заявление, в котором говорится о том, что корабли и самолеты НАТО работают вместе с национальными ресурсами стран Балтийского моря для расследования и, при необходимости, принятия мер.