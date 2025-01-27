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crazycat21
В Латвии зафиксировали повреждение оптоволоконного подводного кабеля, связывающего страну с Швецией
На место отправлен патрульный корабль ВМС Латвии.

Изображение из открытых источников

Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC) заявил о повреждении оптоволоконного кабеля, проложенного по дну Балтийского моря между Латвией и Швецией. Повреждение зафиксировано рано утром 26 января на участке Вентспилс – Готланд. Были зафиксированы перебои в передаче данных. Об этом сообщает LSM.

В LVRTC отметили, что есть основания полагать, что кабель существенно повреждён, и повреждение вызвано "внешним воздействием". LVRTC продолжает предоставлять услуги, используя другие маршруты передачи данных.

В полиции Латвии выясняют, что послужило причиной повреждения кабеля – физическое воздействие или иная причина. Возбуждено уголовное дело. Как сказал глава государственной полиции Армандс Рукс, производится оценка того, какие суда находились поблизости, чего именно "не хватает", какого рода сбой произошёл. Также чиновник отметил, что у полиции нет прямого подтверждения того, что "произошёл физический сбой". Чтобы сказать это наверняка, потребуется время.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич ожидает скорейших результатов расследования повреждения кабеля и тесной координации с союзниками в данном вопросе.

Как сообщили в LVRTC, кабель проложен на глубине 50 метров, поэтому характер повреждений можно будет определить лишь после начала ремонтных работ. Но они  начнутся до того, пока не будет достигнута договорённость о выходе в море специализированного ремонтного судна.

ВМС Латвии получили информацию о повреждении коммуникационного кабеля на участке Вентспилс – Готланд, обнаруженном в исключительной экономической зоне Швеции, и немедленно отправили туда свой патрульный корабль для поиска "возможно пострадавшего судна". ВМС страны также связались с союзниками по НАТО, включая Швецию, по поводу произошедшего инцидента. Ведётся постоянный обмен информацией.

Командующий ВМС Латвии адмирал Марис Поленкс заявил, что был разработан алгоритм действий в таких ситуациях. И этот алгоритм был запущен. Он также отметил, что патрульный корабль обследовал район предполагаемого повреждения кабеля и проинспектировал судно "Михалис Сан" под флагом Мальты. 

Было установлено, что судно следует курсом в Россию. Однако ВМС Латвии не обнаружили повреждений якоря либо какой-то активности на палубе сухогруза. Военные моряки продолжают анализировать движение других судов в данном районе и постоянно поддерживают связь с союзниками по НАТО.

LSM сообщает, что премьер-министр Латвии Эвика Силиня в связи с произошедшим инцидентом созвала совещание с участием представителей ответственных министерств и служб. Политик заявила, что Латвия продолжает сотрудничать с НАТО и странами региона Балтийского моря с целью выяснения обстоятельств и расследования произошедшего.

#новости #нато #европа #швеция #мир #прибалтика #латвия #балтийское море #подводный кабель #морская инфраструктура
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