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crazycat21
В Германии показали проект нового специального корабля для патрулирования Балтийского моря
Заявленные возможности корабля, свидетельствуют, что это, скорее не патрульный, а практически полноценный универсальный десантный корабль.

Патрульный корабль NTV 130. Изображение: Naval Vessels Lürssen (NVL)

После подрыва трёх ниток "Северных потоков", в результате чего Германия и другие государства Европы остались без дешёвого российского газа и череды повреждений подводных кабелей и трубопроводов на дне Балтики европейские страны вдруг озадачились сохранностью своей подводной инфраструктуры. Германия не стала исключением. 

В недавних инцидентах с подводными кабелями в западных столицах необоснованно обвиняют Россию. Это при том, что разведка США и разведки нескольких стран Европы пришли к выводу, что причиной повреждения энергетического кабеля в случае с танкером Eagle S, перевозившим российскую нефть, стали низкий профессионализм команды и не самое лучшее техническое состояние самого судна. Тем не менее блок НАТО уже снарядил миссию Baltic Sentry под благовидным предлогом предотвращения "саботажа" критически важной подводной инфраструктуры на Балтике. Только этим в альянсе не стали ограничиваться.

В Германии представили проект нового специального корабля, предназначенного для патрулирования Балтийского моря. 

Bild сообщает, что оборонная промышленность страны "сделала шаг" и начала разработку нового проекта ещё до размещения заказа на него. Причина в том, что от заказа до его до передачи готовой продукции заказчику проходят целые годы. А этого времени у Германии сейчас просто нет из-за якобы имеющейся "угрозы" со стороны России.

Министру обороны ФРГ Борису Писториусу на верфи Lürssen в Бремене показали проект специального корабля, который поможет предотвратить акты "саботажа" и защитить подводную инфраструктуру в Балтийском море, такую как подводные кабели и ветровые электростанции.

Визуализация проекта спецкорабля NTV 130. Изображение: nvl.de

Речь идёт о новом корабле NTV 130 длиной 130 метров. Согласно заявлению верфи Naval Vessels Lürssen (NVL), корабль спроектирован  с учетом "максимальной эксплуатационной гибкости и эффективности". Он является носителем вооружённых катеров и может "командовать" боевыми дронами. Предусмотрен одновременный спуск всех четырех катеров на воду с кормы даже "во время текущих полётных операций". Кроме того, на палубу патрульного корабля могут осуществлять посадку тяжёлые транспортные вертолёты, такие как Boeing CH-47 Chinook массой до 22,5 тонн. А под палубой имеется место для транспортировки бронетехники с последующей высадкой её на берег.

Изображение: nvl.de

Как сообщает Bild, на решение о проектировании корабля повлияла ситуация с безопасностью на Балтике, которая "стремительно ухудшается".

"Сегодня мы представили его министру как базовый корабль для беспилотных надводных и подводных лодок. Это может стать одним из следующих предметов закупок ВМФ", – заявил Генеральный директор NVL Тим Вагнер.

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что проект "очень интересный и перспективный", но он ещё пока находится на ранней стадии разработки.

Изображение: nvl.de

Интересно, кого немцы собираются обвести вокруг пальца? Они говорят, что это патрульный корабль, но его длина, а соответственно и весьма внушительное водоизмещение наводят на определённые мысли. Если с вооружёнными катерами на борту ещё как-то можно согласиться, поскольку они необходимы для погони за "нарушителями", то возможность базирования тяжёлых вертолётов, предназначенных для высадки десанта, наличие боевых дронов, а также возможность перевозки и выгрузки бронетехники на побережье прямо указывают на то, что это полноценный десантный корабль, а не патрульное судно. Да и имеющиеся изображения подтверждают это.

#новости #оружие #германия #военные новости #флот #балтийское море #писториус #патрульный корабль #вмс германии #ntv 130
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