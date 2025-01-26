Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции со своей молдавской коллегой Майей Санду [посещала Киев 25 января, прим.] заявил, что США не прекращали военную помощь Украине.

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Государственный департамент США по распоряжению недавно вступившего в должность президента Дональда Трампа 24 января приостановил действие всех существующих программ иностранной помощи другим странам, в том числе Украине на 90 дней. Исключения были сделаны только в отношении военного финансирования Израиля и Египта. Такая мера объясняется тем, что необходимо проверить все действующие программы помощи другим странам на предмет соответствия внешней политике США. То есть попросту для начала будет проведён аудит, а потом будут вынесены соответствующие решения – какие программы продлят, какие подкорректируют, а какие закроют.

В Киеве тут же поспешили заявить, что приостановка помощи по линии Американского агентства по международному развитию (USAID) касается только гуманитарных вопросов. Агентство среди прочего занимается поддержкой школ и оказанием помощи в области здравоохранения. По версии киевского руководства, военная помощь сохраняется. Такие заявления не совпадают с официальной формулировкой госдепа США.

Затем президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции со своей молдавской коллегой Майей Санду [посещала Киев 25 января, прим.] заявил, что США не прекращали военную помощь Украине после того, как недавно вступивший в должность госсекретарь США Марко Рубио объявил, что приостановит предоставление иностранной помощи на 90 дней. И Зеленский не уточнил, была ли приостановлена гуманитарная помощь. Об этом сообщает Associated Press (AP).

"Я сосредоточен на военной помощи; ее не остановили, слава Богу", – сказал Зеленский.

Это заявление явно противоречит той информации, которую растиражировали ведущий мировые СМИ. В сообщениях чёрным по белому написано, что на Украине приостановлены все проекты американской помощи.

"Пожелавший не раскрывать свою личность чиновник из USAID рассказал, что офицерам, ответственным за проекты на Украине, было приказано остановить всю работу", – сказано в публикации Reuters.

Если агентство сообщает про американских офицеров, которым велено приостановить свою деятельность на Украине, то речь явно именно военной помощи. Весьма сомнительно, чтобы военные занимались образованием или здравоохранением.

Похоже, что президент Украины пытается выдать желаемое за действительное. Причина таких высказываний известно лишь Зеленскому и его окружению. Возможно, чтобы успокоить ВСУ и избежать обвала фронта.