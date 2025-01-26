Со слов белорусского лидера, система будет поставлена "со дня на день".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

Ещё в декабре 2024 года белорусский лидер Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить на территории республики новейшую ракетную систему средней дальности "Орешник". Президент РФ ответил утвердительно на просьбу своего белорусского коллеги и сказал, что размещение системы на территории Белоруссии станет возможным во второй половине 2025 года. При этом он отметил, что ракетный комплекс будет находиться в ведении РВСН РФ, однако цели для него Минск будет определять самостоятельно.

Теперь же стало известно, что "Орешник" будет размещён на белорусской территории раньше запланированного. Соответствующее заявление сделал Александр Лукашенко. Он также добавил, что очередная установка будет поставлена в Белоруссию даже раньше, чем в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

"У нас буквально со дня на день будет "Орешник". Мы договорились с президентом [России Владимиром] Путиным, что следующая установка даже раньше будет поставлена в Беларусь, чем в Россию. Мы не отказываемся от ядерного оружия, да, это страшное оружие. "Орешник" – страшное оружие, но не такое. Пускай будет у нас", – сказал Лукашенко.

Как заявил белорусский лидер, ракетная система "Орешник" может быть размещена на территории республики ближе к Смоленску.

О первом применении новейшей российской баллистической ракеты средней дальности (БРСД) "Орешник" стало известно 21 ноября 2024 года после поражения ей завода "Южмаш" в Днепре (Днепропетровске). Согласно открытым данным, максимальная дальность полёта "Орешника" составляет 5500 километров. Ракета развивает скорость до 10 Махов и может нести боевую часть массой до 1,5 тонны. В ядерном оснащении "Орешник" может быть оснащена зарядами суммарной мощностью до 900 килотонн. Головная часть ракеты состоит из саморазделяющихся боевых блоков с индивидуальным наведением, которые могут разгоняться до скорости 10 Махов, то есть до гиперзвуковой.

Перехватить "Орешник" не может ни одна из существующих западных систем ПВО или ПРО. Даже перспективные комплексы, пока находящиеся в разработке, будут бессильны перед российской ракетой.