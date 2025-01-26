Россию устроит только один из перечисленных.

Ещё в ходе своей предвыборной кампании нынешний президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что завершит конфликт на Украине в кратчайшие сроки, а именно в течение 24 часов. Уже тогда большинство политиков и экспертов заявляло, что это технически невозможно.

После выборов риторика Трампа несколько изменилась, он не отказался от идеи урегулирования, однако перестал называть конкретные сроки. Но при этом Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу найти путь для разрешения конфликта в течение ста дней.

В настоящее время администрация Трампа предпринимает все усилия для того, чтобы мирные переговоры состоялись. При этом налицо попытки применить так называемый метод "кнута и пряника", как в отношении России, так и в отношении Украины.

По отношению к России Трамп заявил, что если Кремль откажется от переговоров, то Штаты введут новые санкции и пошлины на российский экспорт. Что касается Украины, то Госдеп США приостановил оказание помощи иностранным государствам на 90 дней для проведения аудита. Украина как раз в числе этих стран. В Киеве сначала бравурно заявили, что это их не сильно касается, поскольку якобы запрет касается только помощи по гуманитарной линии. Однако Госдеп распорядился приостановить и военную помощь.

На фоне инициативы Трампа различные политики и средства массовой информации стали гадать, какие варианты мирного урегулирования на Украине могут существовать. Свою версию предложила британская ежедневная газета The Times.

Издание констатирует, что сейчас картина на поле боя для Украины более мрачная, чем раньше. Газета напоминает, что ВС РФ в течение 2024 года взяли под контроль в шесть раз больше территорий, чем годом ранее.

Первый вариант – это поражение Киева. Если Россия откажется от переговоров, а США прекратят оказание помощи Украине, то последняя проиграет в конфликте. Такой вариант The Times называет наихудшим. Однако газета отмечает, что будет остерегаться такого развития событий.

Второй вариант – это "плохой мир". Киев будет вынужден подписать мирное соглашение в отсутствие помощи со стороны Вашингтона. Такой сценарий предусматривает разделение Украины на две части.

Третий вариант – прекращение огня перед окончательным мирным урегулированием и реальным завершением конфликта. По версии The Times, такой вариант позволит Украине "выжить". При этом Киеву предоставят ограниченные гарантии безопасности и экономические гарантии. Однако такой сценарий означает лишь "заморозку" конфликта на некоторое время. Конфликт может начаться в любое время. Против этого варианта выступает глава Госдепа США Марк Рубио.

Четвёртый вариант – урегулирование конфликта через переговоры, но "с позиции силы". Если Россия откажется от мирного диалога, Трамп может укрепить позиции Украины, введя новые антироссийские санкции и предоставив Киеву вооружение и финансирование. Но, как резюмирует The Times, даже при реализации данного сценария Украина не сможет вернуться к границам 1991 года.

Из всех перечисленных британской газетой вариантов приоритетным для России является только поражение Украины, её капитуляция. Раздел страны никак не устроит, поскольку там быстро обоснуются войска НАТО, а Киев через несколько лет попытается взять реванш. По той же причине Россию не устроит и "заморозка" конфликта. А про мирное урегулирование "с позиции силы" и говорить не надо. Да и не получится у Украины.