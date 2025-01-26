Это второй инцидент с британскими истребителями этого типа за месяц. Причем оба самолёта приписаны к одной авиабазе.

Истребитель Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. Фото: commons.wikimedia.org

В ходе выполнения тренировочного полета пилот Королевских ВВС Великобритании имел сомнительное удовольствие насладиться британским зимним воздухом в кабине своего истребителя Eurofighter, сообщает Flug Revue.

23 января истребитель Eurofighter Typhoon FGR4 Королевских ВВС вылетел со своей базы в Конингсби для тренировочного полета над Северным морем. Однако вскоре самолёт пропал "с общественных средств наблюдения за полётами" [вероятно, подразумеваются мониторинговые ресурсы, прим.]. Произошло это возле города Гримсби, графство Линкольншир в Англии, на высоте около 5000 метров. В конечном итоге истребитель вернулся на базу раньше, чем было запланировано. После посадки стала ясна причина внепланового возвращения – полностью отсутствовало остекление кабины.

Согласно данным Королевских ВВС Великобритании, пилот сбросил фонарь вручную, предположительно из-за столкновения с птицей. Истребитель благополучно приземлился на базе в Линкольншире. Отмечено, что пилот выдержал чрезвычайно низкие температуры из-за высоты полёта и сильного набегающего потока воздуха. Вероятно, ему помог защитный костюм, предназначенный для полётов над морем, который британские лётчики в шутку называют "Франкенштейн". Сам пилот в результате инцидента не пострадал. При заходе на посадку аварийный самолёт сопровождал другой истребитель Eurofighter Typhoon, летевший рядом на малой скорости.

По данным консорциума Eurofighter, фонарь кабины автоматически сбрасывается в течение 0,3 секунды в случае аварийного покидания лётчиком самолёта (катапультирование). Однако фонарь можно сбросить и вручную, как и произошло в ходе недавнего происшествия.

Flug Revue сообщает, что это уже второй инцидент с британскими истребителями Eurofighter Typhoon с авиабазы в Конингсби за последний месяц. 17 января такой же самолёт в полёте потерял подфюзеляжный пилон, на котором был подвешен контейнер для обнаружения и подсветки целей. Стоимость этого оборудования исчисляется миллионами. Пилон с контейнером целеуказания упал в поле. Никто не пострадал.

Авиабаза в Конингсби является одной из двух баз, где размещены истребители Eurofighter Typhoon Королевских ВВС, на ней развёрнуты четыре оперативные эскадрильи, оснащенные этим типом. Второй аэродром находится в Лоссимауте, Шотландия.