Корабль есть, пусковые для гиперзвукового оружия на нём тоже имеются. Только про сами ракеты толком ничего не слышно.

Эсминец USS Lyndon B. Johnson класса Zumwalt. Фото: Bath Iron Works

Эсминец USS Lyndon B. Johnson класса Zumwalt ВМС США ожидает значительный прирост боевых возможностей. Корабль должен пройти строгие испытания в качестве первой морской платформы, оснащенной гиперзвуковой ракетной системой следующего поколения. Интеграция системы ракетного оружия Conventional Prompt Strike (CPS, Быстрый глобальный удар) позиционирует класс Zumwalt как грозную силу в будущих морских сражениях, сообщает Army Recognition.

Корабли класса Zumwalt – это серия усовершенствованных универсальных эсминцев с управляемыми ракетами, разработанных с учетом универсальности. Эти корабли предназначены для выполнения различных задач – от точных ударов до обеспечения противовоздушной и противоракетной обороны. Эсминцы построены с применением технологий малозаметности и имеют минимальную эффективную площадь рассеивания.

Первоначально корабли данного класса были оснащены 155-мм усовершенствованными артиллерийскими системами AGS для нанесения ударов по береговым целям с больших дистанций. Однако со временем эсминцы класса Zumwalt претерпели значительные изменения, чтобы лучше соответствовать современным потребностям морской боя.

Army Recognition заявляет, что интеграция гиперзвуковых ракет в комплекс вооружения эсминцев существенно повысит ударный потенциал ВМС США. Гиперзвуковое оружие – это ракеты, скорость которых превышает 5 Махов. Такая экстремальная скорость в сочетании с высокой манёвренностью делает гиперзвуковые ракеты чрезвычайно сложными для перехвата традиционными средствами противоракетной обороны.

Система CPS предназначена для ударов по целям на расстоянии более 1000 морских миль (1850 километров). Она идеально подходит для уничтожения объектов противника "в остро спорных регионах" без необходимости нахождения корабля в непосредственной близости от его побережья. Скорость и непредсказуемость гиперзвуковых ракет позволяют наносить внезапные атаки, подавляя оборону противника до того, как он успеет отреагировать.

Модернизация эсминца USS Lyndon B. Johnson в носитель гиперзвукового оружия была начата в 2023 году. Первый этап работ включал удаление оригинальных 155-мм артиллерийских систем AGS, которые "оказались неэффективными" для современных оперативных нужд. Просто снаряды для этих сверхдальнобойных корабельных орудий оказались очень дорогими в виду ограниченности серии [прим.]. Вместо артиллерии корабль получил четыре универсальных вертикальных пусковых установки (VSL), в каждой из которых можно разместить три ракеты. Таким образом, суммарный боекомплект эсминца будет состоять из двенадцати гиперзвуковых ракет. Установка вертикальных пусковых потребовала переделки носовой части корпуса корабля. Необходимо было разместить как сами пусковые, так и оборудование для "поддержки" пусков гиперзвукового оружия. Кормовые артиллерийские установки остались на месте. Это пара 30-мм автоматических орудий Mk.46, предназначенных для обеспечения ПВО корабля в ближней зоне [прим.].

По словам капитана Лоулера, установка системы вооружения CPS делает эсминец класса Zumwalt "передовым наступательным надводным боевым кораблём", способным наносить дальние точные удары по высокоценным целям в будущих военно-морских операциях. Благодаря этим усовершенствованиям класс Zumwalt будет играть решающую роль в способности ВМС проецировать силу на морских театрах военных действий.