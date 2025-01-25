Словения отказалась от сделки из-за того, что реальная стоимость контракта оказалась выше первоначально запланированной.

Колёсный бронетранспортёр Boxer бундесвера. Фото: KNDS

В мае 2022 года власти Словении объявили, что намерены приобрести 45 колесных боевых машин Boxer немецкого производства в нескольких вариантах, включая боевые машины пехоты, через OCCAR – европейскую межправительственную организацию, осуществляющую координацию закупок вооружений. По данным профильного ресурса Defence24, на тот момент стоимость запланированного контракта должна была составить примерно 281 миллион евро. Однако уже осенью того же года новое правительство Словении заявило, что не намерено реализовывать соглашение. Решение об отказе от покупки бронетранспортёров Boxer было принято после проверки, проведённой по просьбе министерства обороны страны.

В результате проверки не удалось однозначно оценить экономическую эффективность запланированной покупки. Сомнения у аудиторов вызвал и комплексный подход к построению возможностей боевых групп. Процесс вывода уплаченных официальной Любляной средств уже завершён, в результате чего Словения вынуждена была заплатить предусмотренный условиями контракта штраф в размере четырёх миллионов евро за срыв сделки. Отмечено, что реальная стоимость контракта, подписание которого новое правительство страны назвало "неблагоразумным", составила 350 миллионов евро.

В настоящее время Словения ведёт переговоры с Финляндией о покупке бронетранспортёров Patria AMV XP 8x8 в количестве 106 единиц. Предположительная стоимость контракта может составить 695 миллионов евро. Согласно первоначальным планам, переговоры должны были быть завершены ещё в конце 2024 года. Однако пока этого не произошло.