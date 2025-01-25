Ещё одно доказательство того, кому выгодно затянувшееся противоборство.

Фото: Lockheed Martin

По данным Госдепа США, продажи американской военной техники иностранным правительствам в 2024 году выросли на 29% до рекордных 318,7 миллиарда долларов. Причина в том, что страны стремятся восполнить запасы вооружений, вместо переданных Украине, и подготовиться к крупным военным конфликтам. Об этом сообщает Reuters.

Опубликованные цифры за последний год правления бывшего президента США Джо Байдена подтверждают ожидания более высоких продаж для ведущих американских оборонных корпораций, таких как Lockheed Martin, General Dynamics и Northrop Grumman. Предполагается, что их акции вырастут в цене на фоне растущей глобальной нестабильности.

В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что страны НАТО должны тратить на оборону 5% от своего ВВП. Это огромный рост расходов по сравнению с нынешним целевым показателем альянса в 2% от ВВП. В настоящее время ни одна страна блока, включая США, не тратит на оборону 5% от стоимости внутреннего валового продукта.

Reuters отмечает, что американские оборонные корпорации "изо всех сил" пытаются удовлетворить спрос на оружие, который резко вырос вследствие ситуации на Украине. Министерства обороны мира "выстраиваются в очередь", чтобы подать заказы на пополнение своих запасов. В то же время сами Штаты тоже стремятся восполнить собственные запасы вооружения и боеприпасов вместо переданных ранее Украине.

В заявлении госдепартамента сказано, что продажа и передача оружия рассматриваются как "важные инструменты внешней политики США с потенциальными долгосрочными последствиями для региональной и глобальной безопасности". В 2023 году американский Госдеп одобрил продажу Турции истребителей F-16 и модернизацию турецких самолётов этого типа на сумму 23 миллиарда долларов, истребителей F-15 Израилю на сумму 18,8 миллиарда долларов и танков M1A2 Abrams Румынии на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Заказы, одобренные в 2024 году, часто попадают в портфель заказов американских оборонных корпораций, которые ожидают, что заказы на сотни тысяч артиллерийских снарядов, сотни ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и резкий рост заказов на бронетехнику поддержат их результаты [прибыль, прим.] в следующих кварталах.

В настоящее время существуют всего два варианта продажи американского оружия иностранным заказчикам. Первый – это прямые коммерческие продажи, когда заказчик обращается напрямую к производителю оружия. Второй – иностранные военные продажи (Foreign Military Sales, FMS). В этом случае правительство заинтересованной страны связывается с представителем Министерства обороны США в посольстве в своей столице для согласования сделки. Оба варианта продаж вооружения требуют одобрения госдепа.

Объём прямых военных продаж США в 2024 финансовом году составил 200,8 миллиарда долларов, в то время как в 2023 финансовом году он составлял "всего" 157,5 миллиарда долларов. Продажи, организованные через правительство США, выросли до 117,9 миллиарда долларов в 2024 году с 80,9 миллиардов долларов в предыдущем году.