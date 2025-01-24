Новое транспортное средство усилит возможности разведывательных подразделений.

Тактический гибридный автомобиль нового поколения (NGTV-H). Фото: Армия США

Армия США провела испытания прототипа своего тактического транспортного средства нового поколения — гибрида (NGTV-H). Очередной этап испытаний проходил в Германии, на заснеженной местности в Баварии. Об этом сообщает Defense Post.

Испытание, проведённое в ходе ежегодных учений Combined Resolve 25-1 («Комбинированная решимость»), предоставило 3-й бригаде 10-й горной дивизии армии США возможность опробовать машину в различных оперативных условиях. В ходе проведённых тестов был выявлен высокий потенциал NGTV-H для выполнения сложных разведывательных операций, поскольку новое транспортное средство позволяет солдатам собирать и передавать критически важные разведданные на поле боя в сложных условиях.

Проведённые испытания являются частью постоянных усилий армии США по модернизации своих возможностей для соответствия меняющимся требованиям современного поля боя.

NGTV-H – лёгкий автомобиль с дизель-электрическим двигателем, специально разработанный для обеспечения повышенной мобильности при выполнении разведывательных задач. Машина производства компании GM Defense оснащена тем же двигателем Duramax, что и машина пехотного отделения. Однако силовая установка разведывательного варианта дополнена аккумуляторной батареей, способной вырабатывать около 300 киловатт-часов электроэнергии. Гибридная силовая установка обеспечивает более тихую и экологичную работу, а также снижает расход топлива. Переключение между «бесшумным режимом» и обычным режимом двигателя осуществляется одним щелчком тумблера.

NGTV-H можно перевозить самолётами C-130 и C-17 военно-транспортной авиации или на борту тяжёлого вертолёта CH-47 Chinook армии США.

Предполагается, что после достижения полной готовности новое тактическое транспортное средство значительно повысит скрытность разведывательных операций и обеспечит подразделениям лучшую мобильность в условиях сложной местности.