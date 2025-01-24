Похоже, власти республики решили немного заработать на ныне востребованном в Европе производстве вооружения.

Министр обороны Литвы Довиле Шакелене. Фото: Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija / Karolio Kavolėlio

При переговорах о приобретении иностранного вооружения для нужд армии Литвы официальный Вильнюс стремиться к тому, чтобы на литовских предприятиях собирались не только отдельные компоненты, но и вся партия. Соответствующее заявление сделала министр обороны прибалтийской республики Довиле Шакалене в ходе интервью литовской национальной телерадиокомпании LRT.

"Мы уже сейчас, при проведении переговоров о приобретении определенных платформ говорим о том, что в Литве можно собирать не только определенные компоненты, но, возможно, и всю партию в целом, предназначенную не только для нас, но и для других государств", – сказала министр.

В октябре 2024 года Государственный совет по обороне принял решение о приобретении около ста гусеничных боевых машин пехоты CV90 шведского производства. Планируется, что договор на поставку техники будет подписан во второй половине текущего года. Основные компоненты БМП – ходовая часть, бронекорпус и боевой модуль (башня) – будут производиться за рубежом. Однако окончательная сборка техники будет осуществляться в Литве. Кроме того, литовские предприятия будут заниматься выпуском комплектующих для заказанной техники.

Слова главы оборонного ведомства прибалтийской республики свидетельствуют о том, что власти Литвы не прочь немного заработать и немного оживить экономику страны. Для этого используются всевозможные инструменты, в том числе и распространённые в Европе заявления о якобы имеющейся «угрозе» со стороны России.