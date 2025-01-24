Корабль, построенный с применением технологий малозаметности, идеально подходит для патрульных операций.

Ракетный катер FNS Pori ВМС Финляндии. Фото: commons.wikimedia.org

Согласно информации, которая была опубликована 22 января, Финляндия сделала "решительный шаг" в усилении морских операций НАТО, развернув ракетный катер класса Hamina FNS Pori для присоединения к Постоянной морской группе Североатлантического альянса SNMG1 в рамках операции Baltic Sentry ("Балтийский страж"). Об этом сообщает Army Recognition.

Операция Baltic Sentry стала прямым ответом на растущие проблемы безопасности в регионе. Она направлена на защиту критически важной подводной инфраструктуры, такой как трубопроводы и кабели связи, которые имеют огромное значение для функционирования экономики Европы. По мнению издания, участие Финляндии в миссии представляет собой "значительное усиление" оперативных возможностей НАТО в Балтийском море, где обычные и гибридные угрозы становятся все более частыми.

Условия безопасности в акватории Балтики претерпели серьёзные изменения после начала специальной военной операции на Украине. Регион стал очагом военной активности, экономического давления и тайных операций. Такие инциденты, как подрывы газопроводов Nord Stream в 2022 году, подчеркнули уязвимость подводной инфраструктуры и необходимость принятия комплексных мер безопасности.

Ракетный катер FNS Pori финских ВМС. Фото: Министерство обороны Финляндии

FNS Pori – один из четырёх ракетных катеров класса Hamina, имеющихся в составе ВМС Финляндии. По мнению экспертов Army Recognition, он идеально подходит для операций в Балтийском море. В отличие от более крупных кораблей Североатлантического альянса, предназначенных для действий в районах с большими глубинами, ракетный катер Pori создан для эффективных действий в мелководных, перегруженных и стратегически ограниченных водах Балтики. Конструкция катера является отражением многолетнего опыта Финляндии в защите собственного 1100-километрового побережья Балтики.

Катер построен с применением технологий малой заметности, которые дают ему определённые преимущества. Малые радиолокационные и инфракрасные сигнатуры позволяют ему действовать незамеченным в районах, где наблюдение очень развито, а угрозы часто нетрадиционны. Малая заметность в сочетании с высокой скоростью и манёвренностью делает катер Pori высокоэффективным средством для прибрежного патрулирования, пресечения нарушений и операций быстрого реагирования.

Основным вооружением катера являются противокорабельные ракеты RBS-15 шведского производства в количестве четырёх единиц, которые могут поражать надводные цели на большой дистанции. Кроме того, корабль оснащён универсальной 57-миллиметровой пушкой Bofors Mk3, предназначенной для борьбы с небольшими судами и воздушными угрозами, в том числе с беспилотниками. Катер также имеет передовые ракеты класса "земля-воздух" ближнего действия, размещённые в вертикальной универсальной пусковой установке на восемь ячеек, что позволяет ему обеспечивать как собственную безопасность, так и безопасность других судов в пределах своей оперативной зоны. На борту имеется два пулемёта калибра 12,7 миллиметров.