Выпуск средств противовоздушной обороны будет увеличен в связи с новыми угрозами.

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Оборонный сектор России работает над дальнейшим наращиванием производства средств ПВО для обеспечения большей защищенности промышленных и других объектов. Речь об этом шла на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии России. Заседание проводил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Данный факт не укрылся от западных экспертов и аналитиков. Публикация на эту тему вышла на страницах профильного ресурса Military Watch.

Как пишет издание, в ходе заседания, которое проходило в Брянской области, были рассмотрены вопросы дополнительного наращивания производства средств ПВО для защиты гражданских объектов, объектов промышленной и военной инфраструктуры. Соответствующее заявление сделал Дмитрий Медведев.

Military Watch отмечает, что растущее внимание к наращиванию производства средств ПВО является следствием активности Украины в попытках нанесения ударов по российским объектам. Также отмечено, что в настоящее время военно-промышленный комплекс России производит значительно больше средств противовоздушной обороны, чем любая страна в мире. А объём производства комплексов ПВО большой дальности превышает объем производства всех стран НАТО вместе взятых.

Ещё летом 2000 года Кремль одобрил программу возрождения ракетной промышленности. В ходе её реализации были построены три новых объектов для выпуска комплексов ПВО С-400 большой дальности. Это новое крыло Обуховского завода в Санкт-Петербурге, завод "Авитек" в Кирове и Нижегородский машиностроительный завод. Строительство данных объектов оказалось длительным процессом, однако со второй половины 2010-х годов заводы приступили к выпуску систем С-400.

Издание сообщает, что имеющиеся мощности позволили России ежегодно производить несколько полков таких комплексов наряду с другими системами ПВО большой дальности – С300В4 и C-500. Несмотря на доказанную в бою высокую эффективность систем С-400, массовое использование Украиной беспилотников, дополненных ракетами, а так же огромная площадь территории России, вызвали некоторые трудности. Недорогие беспилотники создали особые проблемы, поэтому была начата разработка новых систем ПВО специально для их решения.

Military Watch честно признаётся, что западные советники, логисты, бойцы и другой персонал сыграли ключевую роль в деструктивной деятельности Украины и в содействии более быстрой интеграции нового оборудования, включая спутниковую разведку, наведение и системы связи. Американская газета The New York Times ещё в 2024 году отметила присутствие коммандос из стран НАТО – Великобритании, Канады, Франции и Литвы, на территории Украины. Они не только обучали украинских военнослужащих и обеспечивали поставки вооружений, но и занимались оказанием "другой помощи".