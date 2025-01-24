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crazycat21
Швеция и Украина сотрудничают для выпуска дальнобойного оружия на украинских предприятиях
Взаимовыгодное сотрудничество, но только за деньги Швеции.

Противокорабельный ракетный комплекс RBS-17. Фото из открытых источников

Министерство обороны Украины 23 января опубликовало заявление, в котором говорится, что Швеция взяла на себя обязательства инвестировать в производство оружия большой дальности на украинской территории. Об этом сообщает профильный ресурс Army Recognition.

Издание пишет, что такое обязательство официального Стокгольма является значительным шагом вперёд в двустороннем сотрудничестве двух государств, поскольку Украина всячески стремится усилить свой военный потенциал в ходе продолжающегося конфликта. Шведские инвестиции, которые считаются "стратегическими", являются частью более широкой инициативы, направленной на укрепление оборонной промышленности Украины и удовлетворение её срочной потребности в передовом вооружении.

По данным Army Recognition, в Киеве встречались заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев и бригадный генерал Йохан Аксельссон, представляющий шведское агентство по вооружениям (FMV). В ходе встречи представители двух стран обсудили детали предстоящего сотрудничества. Генерал Йохан Аксельссон подтвердил, что новый пакет шведской военной помощи, который описывается как "крупнейший" с февраля 2022 года, ожидает одобрения шведского правительства. Помимо поставок вооружения этот пакет будет включать значительные инвестиции в оборонную промышленность Украины с особым акцентом на локализацию производства дальнобойного оружия.

Сергей Боев подчеркнул, что дальнобойное оружие, системы ПВО и боеприпасы остаются ключевыми приоритетами для Украины. Он также отметил важность укрепления местного производства для снижения зависимости от западных партнёров и обеспечения бесперебойных поставок. Предполагается, что в рамках своего обязательства Швеция позволит Украине производить критически важные технологии на своей территории для ускорения процесса модернизации арсенала.

Army Recognition отмечает, что Швеция и Украина обладают взаимодополняющими компетенциями в области производства дальнобойного ракетного оружия, что открывает путь для стратегического сотрудничества с целью расширения возможностей стран.

Шведская самоходная 155-мм артиллерийская система Archer отличается своей точностью, мобильностью и скорострельностью. Такие установки, уже используемые украинскими войсками, демонстрирует способность Швеции производить передовые артиллерийские решения. Кроме того, противокорабельная ракета RBS-17, представляющая собой модифицированную версию AGM-114C Hellfire, подчеркивает шведский опыт в области высокоточных ракетных технологий, которые могут быть адаптированы для наземных платформ в конфликте на Украине.

В свою очередь, Украина продемонстрировала свой опыт в ходе разработки противокорабельной ракеты "Нептун". Изначально предназначенная для поражения морских целей она впоследствии была доработана для нанесения "стратегических" ударов по суше. Кроме того, Украина работает над собственной баллистической ракетой "Гром-2" с дальностью пуска до 480 километров. 

Army Recognition сообщает, что украинские системы хоть и считаются "эффективными", но они могли бы выиграть от шведской технической и финансовой поддержки для ускорения их разработки и повышения надежности. По мнению издания, сотрудничество между странами может быть реализовано посредством совместной разработки крылатых ракет, объединяющей шведский опыт в технологиях наведения и движения с украинскими наработками в проектировании платформ, адаптированных к конкретным потребностям. Также на территории Украины может быть развёрнуто производство самоходных гаубиц Archer, что позволит осуществить передачу технологий и усилить местные производственные возможности для удовлетворения непосредственных потребностей украинских сил.

Указано, что стратегическое партнёрство "принесёт пользу" для обеих стран. Украина укрепит собственную оборонную промышленность и получит так необходимое ей оружие. Для Швеции это партнёрство представляет возможность расширить свое влияние в ключевом регионе Европы.

#новости #украина #армия #оружие #военные новости #ракеты #артиллерия #швеция #военная промышленность
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