Южнокорейская система предназначена для перехвата ракет и артиллерийских боеприпасов.

Концептуальное изображение системы ПРО LAMD. Изображение: DAPA

Южная Корея приступила к разработке собственной системы перехвата, аналогичной знаменитой израильской системе «Железный купол». Об этом сообщает Defense Post.

Эшелонированная система противовоздушной обороны, о создании которой было объявлено ещё в 2021 году, была задумана для противодействия дальней артиллерии и ракетам КНДР. В то время власти Южной Кореи заявили, что выделят 2,89 триллиона вон (2,56 миллиарда долларов) на реализацию этого амбициозного проекта.

Однако свежие данные южнокорейского Управления программы оборонных закупок (DAPA) показывают, что Сеул намерен потратить всего 79,8 миллиарда вон (329 миллионов долларов) до 2028 года на разработку маловысотной системы противоракетной обороны (LAMD), предназначенной для одновременного перехвата артиллерийских снарядов.

Система LAMD, рассчитанная на быстрое развертывание, должна защитить ключевые военные объекты Южной Кореи от возможных атак со стороны КНДР. В реализации этого проекта принимают участие оборонные фирмы LIG Nex1, Hanwha Aerospace и Hanwha Systems.

Как сообщает Defense Post, подробной информации о будущей системе противоракетной обороны мало, но её идея, за основу которой взята израильская система ПРО «Железный купол», позволяет предположить, что LAMD будет предназначена для перехвата низколетящих целей на ближней дистанции.

Израильская система ПРО «Железный купол» функционирует с 2011 года, при этом она одновременно выступает и как самостоятельная оборонительная система, и как часть эшелонированной ПВО. Батарея "Железного купола" состоит из трёх-четырёх пусковых установок с 20 ракетами-перехватчиками "Тамир" на каждой. Система способна поражать широкий спектр воздушных угроз, включая крылатые ракеты, баллистические ракеты, высокоточные боеприпасы, беспилотники и низколетящие самолёты на расстоянии более 70 километров.

Разработчики «Железного купола» заявляют, что эффективность системы составляет 90%. За всё время, пока система стоит на вооружении, было перехвачено более 5000 ракет противника.

Предполагается, что система ПРО LAMD существенно усилит обороноспособность Южной Кореи на фоне наличия значительного арсенала дальнобойной артиллерии у КНДР.