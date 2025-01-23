Также он хочет, чтоб европейцы оплачивали содержание американских войск на своей территории.

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Президент США Дональд Трамп намеревается сократить количество американских войск, дислоцированных на территории стран Европы. Предполагается, что домой поедут около 20 тысяч военнослужащих, что составляет пятую часть от всех войск США в Европе. Об этом со ссылкой на осведомлённый европейский дипломатический источник сообщает итальянское информационное агентство ANSA.

Трамп также намерен получить от стран Европы финансовую помощь, которая будет направлена на содержание войск США, оставшихся на континенте.

"Аргументация Трампа заключается в том, что звёздно-полосатые войска представляют собой средство сдерживания, и поэтому их расходы не могут нести одни лишь американские налогоплательщики", – сообщил европейский дипломатический источник.

ANSA отмечает, что пока рано говорить, на какую конкретную сумму европейцы получат счёт. Переговоры, проведённые Трампом с лидерами Европы, позволяют выделить фиксированные точки зрения, которые должны быть преобразованы в конкретную политику. Прежде всего, Трамп требует от стран Европы увеличить военные расходы.

Ещё в период своей первой каденции Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство неравномерными военными расходами среди стран-членов НАТО (не все могли достичь целевого показателя в 2% от ВВП) и заявлял, что за защиту необходимо платить. Также Трамп неоднократно угрожал вывести Штаты из альянса, если европейцы не повысят расходы на оборону. Но тогда Трамп требовал, чтобы страны платили по 2% от ВВП, на втором президентском сроке он уже требует 5%.