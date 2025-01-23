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crazycat21
FP: НАТО может предложить Украине два варианта гарантий безопасности
Один из них является неприемлемым ни для России, ни для НАТО. Другой – фиксация статус-кво.

Фото: NATO / Flickr

В ходе своей предвыборной компании президент США Дональд Трамп обещал завершить конфликт на Украине в течение суток. Только после избрания на пост главы государства Трамп стал несколько осторожнее в своих высказываниях. Он по-прежнему твёрдо намерен положить конец конфликту, однако конкретные сроки, когда это может произойти, уже не озвучивает. Правда, согласно данным СМИ, Трамп поручил своему специальному представителю по Украине, отставному генерал-лейтенанту Киту Келлогу, урегулировать конфликт за 100 дней.

В Киеве позиция относительно возможных мирных переговоров двоякая. С одной стороны, там заявляют, что не намерены вести быстрые переговоры, поскольку они автоматически будут означать территориальные потери для Украины, а стране необходим «справедливый мир». С другой стороны, из Киева уже дают понять, что и не против сесть за стол переговоров. Только возможное мирное соглашение должно быть заключено под «гарантии безопасности» для Украины. К таковым Киев относит членство страны в НАТО и размещение на Украине контингента «миротворцев» из стран Запада.

Вариант с требуемыми Киевом гарантиями безопасности категорически неприемлем для России. И киевское руководство об этом прекрасно осведомлено. Так же как осведомлён Трамп и европейские лидеры. Однако на Западе всё же рассматривают, какие гарантии безопасности могут предоставить Украине. Об этом сообщает Foreign Policy (FP).

Как заявил изданию один из высокопоставленных западных чиновников, союзники могут предложить Украине два варианта гарантий безопасности. 

Первый вариант предусматривает оказание существенной и экономической помощи Киеву в течение многих лет после заключения соглашения о прекращении огня. В конечном итоге этот вариант может привести к принятию Украины в НАТО.

Второй вариант предполагает применение по отношению к Украине всего одной статьи Договора НАТО – 5-й статьи. Таким образом, альянс бы прикрыл территорию Украины своим ядерным «зонтиком». При этом США, Канада и все европейские страны обязались бы защищать Украину. Однако в этом случае Североатлантический альянс будет вынужден взять на себя обязательство вступить в военный конфликт с Россией, если её войска в будущем пойдут дальше.

Как пишет Foreign Policy со ссылкой на поделившегося планами чиновника, второй вариант вряд ли будет одобрен как блоком НАТО, так и Москвой. А первый вариант по своей сути является вариантом сохранения статус-кво.

Отмечено, что с этой проблемой Киев сталкивается уже больше десяти лет. Реальные гарантии безопасности получить очень трудно, зато бессмысленные обещания – очень легко.

#россия #новости #украина #политика #нато #мирные переговоры #гарантии безопасности
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