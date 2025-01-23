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crazycat21
Каллас: Россия представляет «экзистенциальную угрозу» безопасности Европы
Раньше Кая Каллас пугала Россией население своей страны, а теперь – всю Европу.

Кая Каллас. Фото: AP Photo / Virginia Mayo

Экс-премьер-министр Эстонии, а ныне верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Россия представляет собой «экзистенциальную угрозу» безопасности Европейского союза. И единственным способом решения этой проблемы является увеличение оборонных расходов в формате НАТО. При этом она добавила, что ЕС слишком долго предлагал России альтернативы. Своё заявление глава европейской дипломатии сделала в ходе ежегодной конференции Европейского оборонного агентства. Об этом сообщает Reuters.

«Россия представляет собой экзистенциальную угрозу нашей безопасности сегодня, завтра и до тех пор, пока мы не будем вкладывать достаточно средств в нашу оборону», – сказала Каллас.

Также политик прокомментировала своё отношение к России.

«Люди говорят, что я «ястреб» в отношении России. Я думаю, что я просто реалистично смотрю на Россию», – сказала Каллас.

Кая Каллас, которая является одним из самых ярых противников России среди европейских политиков, заявила, что Трамп был прав, когда заявил, что страны НАТО недостаточно тратят на оборону, и потребовал увеличения военных расходов до 5% от ВВП. По её версии, европейские страны альянса должны тратить на военные нужды больше, чтобы подготовиться к военному конфликту.

«Время не на стороне России. Но оно не обязательно на нашей стороне. Потому что мы пока делаем недостаточно. Ни у кого из нас не должно быть сомнений в том, что мы должны тратить больше, чтобы предотвратить войну. Но нам также нужно готовиться к войне», – сказала Каллас.

Такие заявления Каи Каллас могут оказаться на руку Вашингтону, а точнее, военно-промышленному комплексу США. Трамп ведь обещал сделать Америку снова «великой».

#новости #политика #нато #евросоюз #европа #безопасность #оборона #в мире #кая каллас
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