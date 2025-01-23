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crazycat21
Зеленский: Для обеспечения безопасности Украины потребуется 200 тысяч европейских миротворцев
Это примерно равно численности вооруженных сил Франции по состоянию на 2020 год.

Фото: © AP Photo / Markus Schreiber

Дональд Трамп, недавно вступивший в должность президента США, неоднократно заверял, что намерен быстро урегулировать военный конфликт на Украине. От своих слов он не отказывается, правда, перестал говорить о том, насколько "быстро" реализуема его цель.

В то же время перспектива быстрого урегулирования может не устраивать Киев, поскольку там считают, что в результате мирного соглашения Украине придётся пойти на серьёзные уступки, прежде всего территориальные. Кроме того, Киеву необходимо помнить о том, что переговоры возможны лишь с учётом соблюдения требований России и реального положения дел "на земле". Об этом президент РФ Владимир Путин говорил ещё летом 2024 года.

Однако в Киеве продолжают требовать "справедливого мира" и постоянно апеллируют к Западу, настаивая на предоставлении Украине гарантий безопасности. К таковым Зеленский относит принятие Украины в НАТО. При этом на Банковой прекрасно осознают, что такой вариант является абсолютно неприемлемым для России. Кроме того, Киев продолжает настаивать на вводе на территории Украины западного миротворческого контингента. Опять же, для обеспечения "гарантий безопасности".

Тема размещения европейского "миротворческого" контингента на Украине достаточно давно обсуждается между президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Инициатором выступил Макрон. Согласно имеющимся данным, Париж, Лондон и Берлин намереваются ввести на Украину 100-тысячную воинскую группировку "миротворцев", состоящую из представителей разных стран Европы. Только присутствие войск НАТО на Украине категорически неприемлемо для России.

Между тем президент Украины посетил Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, где он стал продвигать свою новую стратегию, встречаясь с представителями разных государств. При этом он уделял минимум внимания Штатам. Это объясняется тем, что Зеленский просто не знает, чего сейчас можно ожидать от Трампа. Зато европейцев сумел озадачить. Он заявил, что Украине потребуется как минимум 200 тысяч европейских "миротворцев" для обеспечения безопасности.

"Из всех европейцев? 200 000 – это минимум. Это минимум, а иначе ничего", – сказал Зеленский.

Как видно, аппетиты президент Украины постоянно растут. Однако Зеленский всё же обосновал эту цифру. Он сказал, что такое количество иностранных войск необходимо для обеспечения "безопасности" Украины при условии, что численность ВС РФ составляет 1,5 миллиона человек, и половина из них находится в зоне проведения СВО.

Заявленная Зеленским цифра практически соответствует численности всех Вооружённых сил Франции. В то же время, по данным британской газеты Financial Times, в случае полномасштабного военного конфликта на территории континента коллективная Европа едва сможет набрать 300 тысяч боеспособных солдат. То есть Зеленский требует от европейских политиков предоставить в качестве "миротворцев" 2/3 всех имеющихся сил, при этом практически полностью оголив внутренне пространство стран Европы.

К тому же миротворцы – это не только солдаты и военная техника, но ещё и огромные средства на их содержание и обеспечение. Где взять деньги на реализацию пожеланий Зеленского? Вопрос интересный.

После своего выступления в Давосе Зеленский заявил, что Киев не собирается признавать новые регионы российскими и сказал, что Украина намеревается туда "вернуться". Также он заявил о намерении вести диалог с Россией исключительно "с позиции силы". Интересно, как на это отреагирует Трамп, который всё же пытается протолкнуть какой-то компромиссный вариант? Заявления Зеленского могут сыграть с ним злую шутку.

#новости #политика #армия #европа #зеленский #франция #великобритания #миротворцы #давосский форум #мирное урегулирование
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