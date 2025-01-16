Очередное ничем неподтверждённое обвинение России со стороны западного политика.

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: © Attila Husejnow/ SOPA Images/ LightRocket via Getty Images

Зеленский неожиданно оказался в Польше, в Варшаве. Там он встретился с польским премьер-министром Дональдом Туском. И именно после этой встречи Туск озвучил какие-то абсолютно абсурдные обвинения в адрес России. Премьер Польши обвинил Россию в подготовке "диверсий" Об этом сообщает Reuters.

Агентство пишет, что Туск заявил о том, что Россия якобы планировала "акты терроризма" в воздухе как против самой Польши, так и против других стран. Сотрудники служб безопасности сообщили, что посылки, взорвавшиеся на логистических складах в Европе якобы были частью российского плана по организации взрывов на грузовых рейсах в США. Взрывы произошли в июле на складах в Польше, Германии и Великобритании. Вероятно, журналисты Reuters имеют в виду не взрывы, а пожары в логистических центрах DHL в немецком Лейпциге и британском Бирмингеме [прим.].

"Последняя информация может подтвердить обоснованность опасений, что Россия планировала теракты в воздухе не только против Польши", – заявил Туск на пресс-конференции.

При этом, как сообщает Reuters, политик не стал уточнять о каких именно действиях, якобы предпринятых Россией, идёт речь. Другой информации Туск не предоставил. Впрочем, так же как и не предоставил никаких доказательств в поддержку своих слов.