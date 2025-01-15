Вертолёты данного типа предназначены для замены устаревших UH-1N Huey.

MH-139A Grey Wolf. Фото: ВВС США

Фирма Boeing Defense 10 января объявила о передаче шестого серийного вертолета MH-139A Grey Wolf на авиабазу Мальмстром, штат Монтана. Вертолёт приписан к 341-му ракетному крылу, которое отвечает за эксплуатацию, техническое обслуживание и безопасность межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III. Об этом сообщает Army Recognition.

MH-139A Grey Wolf создан на базе многоцелевого вертолета Leonardo AW139 и был построен в рамках контракта стоимостью 2,4 миллиарда долларов, заключённого в 2018 году. Вертолёты MH-139A Grey Wolf предназначены для замены многоцелевых машин UH-1N Huey ВВС США, которые находятся в эксплуатации с 1970-х годов.

По сравнению с UH-1N Huey новые вертолёты обладают большей скоростью, увеличенной дальностью полёта и повышенной грузоподъёмностью. Такие характеристики позволяют осуществлять более эффективное патрулирование, быстрее реагировать на угрозы безопасности, а также более эффективно перебрасывать персонал в пределах ракетной базы.

В 2018 году ВВС США определялись с новым вертолётом для своих ракетных подразделений. Выбирали между производной UH-60 Black Hawk и MH-139A Grey Wolf. Выбор был сделан в пользу последнего из-за того, что его скорость на 50% больше, летает он тоже на 50% дальше и имеет на 30% большую грузовую кабину, что позволяет вертолёту перевозить на 2200 килограммов больше полезной нагрузки (всё это в сравнении с UH-1N Huey). UH-60 несколько проигрывает конкуренту по характеристикам. Кроме того, MH-139A получил "полный автопилот", что значительно снижает нагрузку на экипаж, и имеет гораздо меньшие эксплуатационные расходы.

ВВС США изначально планировали приобрести до 84 вертолетов MH-139A примерно за 2,38 миллиарда долларов (в среднем около 28 миллионов за единицу). Однако из-за финансовых ограничений и роста цены количество приобретаемых вертолётов было сокращено до 26 машин, что увеличило среднюю стоимость единицы примерно до 39,37 миллиона долларов. Столь высокая стоимость каждого вертолёта объясняется тем, что фирма Boeing интегрирует в гражданский вертолет AW139 довольно специфическое оборудование и системы военного назначения для удовлетворения требований ВВС США.

MH-139A оснащён усовершенствованной авионикой, улучшенными средствами защищённой связи, системой предупреждения о ракетной атаке, а также устройством для отстрела дипольных отражателей и ловушек. Вертолёт получил бронирование кабины пилотов, грузовой кабины и самозатягивающиеся топливные баки (на случай прострела).

Максимальная взлётная масса MH-139A составляет 6400 килограммов, максимальная скорость – 269 км/ч, максимальная дальность полёта – 1432 километра, а рабочий потолок – 6096 метров. Экипаж вертолёта состоит из двух пилотов, в грузовой кабине могут разместиться до 15 человек в зависимости от выполняемой задачи.