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crazycat21
Глава МИД Украины подтвердил запрет на прямые переговоры с Россией
Киев в очередной раз продемонстрировал отсутствие какой-либо договороспособности.

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Getty Images

В скором времени состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, после чего последний приступит к выполнению своих полномочий. Поэтому в настоящее время только и разговоров об урегулировании конфликта, ведь в ходе своей предвыборной кампании он обещал его закончить. Причём обещал сделать это быстро – в течение 24 часов. С самого начала было понятно, что озвученный временной интервал просто нереальный. В настоящее время Трамп обещает завершить конфликт, но уже не называет конкретных сроков.

Как известно, завершение любого конфликта невозможно без переговоров. Россия со своей стороны готова к прекращению огня и переговорам. Но только на условиях, которые ещё летом озвучил президент России Владимир Путин и с учётом реального положения дел на земле. Более того, договариваться должны именно Россия и США.

Однако Киев такое положение дел крайне не устраивает. Там во всю кричат, что переговоры по Украине невозможны без участия самой Украины и стран Евросоюза. Это при том, что Украина давно утратила всякую субъектность. Более того, киевские деятели постоянно наглядно демонстрируют, что вообще не готовы к каким-либо переговорным процессам с Россией. Потому что сами себе запретили. Это ещё раз подтвердил глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью украинским СМИ. На вопрос о возможности переговоров с Россией, он ответил, что на данном этапе такая возможность не рассматривалась.

"По состоянию на данный момент такой модальности не рассматривалось. Давайте дождемся официальных контактов с США, где мы обсудим дальнейшие шаги", – сказал Сибига.

С его слов, переговоры, которые Киев намеревается проводить с администрацией Трампа "корреспондируются с формулой мира", предложенной Зеленским. Но для того, чтобы говорить об этом подробнее, необходимо дождаться официальных контактов [с администрацией Трампа, прим.].

Также Сибига заявил, что единственной гарантией безопасности для Украины является только её членство в НАТО.

Видно, что Киев договариваться не намерен. Во-первых, есть запрет на переговоры. Во-вторых, он постоянно апеллирует к США, что является ещё одним доказательством отсутствия самостоятельности. В-третьих, Сибига снова заговорил про так называемую "формулу мира" Зеленского, которая по сути является пустышкой. Там только требования разместить западные войска на территории Украины и принять её в НАТО. При этом в Киеве, да и в Вашингтоне тоже, прекрасно осведомлены что такое положение вещей никак не может устроить Россию. Требования для прекращения огня были озвучены ранее.

#россия #новости #украина #сша #зеленский #трамп #переговоры #в мире #сибига
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