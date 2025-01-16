Китай ещё на шаг ближе к созданию оружия, которое может бороться со спутниками.

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Китайские исследователи заявили о разработке мощного микроволнового оружия, способного генерировать электромагнитные импульсы с мощностью, аналогичной мощности ядерного взрыва. Об этом сообщает Eurasian Times.

Новое оружие, описываемое как компактное, но очень мощное, всё еще проходит лабораторные испытания и пока не готово к развертыванию в полевых условиях. Как утверждают китайские учёные, это оружие способно нанести ущерб или полностью вывести из строя электронные компоненты в системах вооружения противника.

Новое китайское оружие использует передовую технологию передачи фазированной решеткой для точной фокусировки энергии, что расширяет его дальность. Такая конструкция увеличивает его разрушительную силу и позволяет ему атаковать несколько целей одновременно.

Отмечено, что разработка оказалась непростой. Когда-то создание такого рода оружия считалось невозможным из-за риска саморазрушения от генерируемых им мощных импульсов.

Предполагается, что мощность электромагнитных волн китайской разработки может превышать один гигаватт. При этом вращающиеся волны требуют точного преобразования в стабильную форму и распределения по восьми каналам фазированных антенных решёток.

В делителе мощности размером с настольный вентилятор напряжённость электрического поля превышает 80000 В/м, что сопоставимо с электромагнитными импульсами, возникающими при ядерных взрывах. С таким высокоинтенсивным излучением крайне сложно справиться. Ранее не было публичных сообщений о передаче сигналов с помощью фазированной решетки на мощностью на уровне гигаватт.

Но, как отмечает Eurasian Times, данное техническое препятствие было успешно преодолено совместной исследовательской группой Национального университета оборонных технологий и Северо-Западного института ядерных технологий. Китайские специалисты утверждают, что разработанный их группой делитель мощности выдержал более 5000 импульсных излучений на полной мощности без каких-либо признаков «хвостовой эрозии» или пробоя и поддерживал стабильную форму сигнала на протяжении всех экспериментов.

Эксплуатационная эффективность устройства составила 96,6%, а мощность, вероятно, превысила 1 гигаватт. И это вполне соответствует требованиям военных к микроволновому оружию.

Быстрое развитие беспилотников стимулировало разработку средств противодействия им. При этом желательно, чтобы стоимость одного «выстрела» из противодронового оружия была минимальной. Системы направленной энергии, к которым относятся высокоэнергетические лазеры и мощное микроволновое оружие, вполне подходят под эти требования. Поэтому военные многих стран в настоящее время наблюдают результаты многолетних исследований и разработок учёных.

Одним из ключевых преимуществ оружия направленной энергии является его практически неограниченный «боекомплект». В отличие от традиционного кинетического оружия, которое нуждается в перезарядке, высокоэнергетическое микроволновое оружие (HPM, High Powered Microwave) может «стрелять» неограниченное количество раз. Более того, такое оружие может действовать нелетально. Оно может вывести из строя транспортные средства, но не навредит его пассажирам. И это может изменить правила на поле боя.

В отличие от лазеров, которые могут «стрелять» только концентрированным лучом в течение коротких промежутков времени, оружие HPM может испускать широкополосные конусообразные лучи, что позволяет ему нейтрализовывать несколько угроз одновременно.

Такая технология может позволить военным кораблям нейтрализовывать небольшие суда, не задевая их пассажиров. Оружие HPM использует традиционные антенны в форме тарелки, которые для поражения различных целей должны постоянно вращаться.

И Китай, и США продвигают технологии HPM, а американские военные планируют развернуть такие системы в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы противостоять Пекину.

Eurasian Times сообщает, что испытания новейшего китайского высокомощного микроволнового оружия продемонстрировали его способность излучать импульсы Ku-диапазона. Это частоты, на которых работают спутники связи, например, спутники Starlink. Космические аппараты этой сети оснащены большими антеннами для того, чтобы улавливать слабые сигналы с Земли. Но из-за желания снизить затраты в аппаратах Starlink используются коммерческие комплектующие. Соответственно, такие спутники могут быть выведены из строя микроволновым оружием высокой мощности.

По мнению китайских учёных, микроволновое оружие высокой мощности может бороться не только с дронами, но и «достанет» до спутников на низкой околоземной орбите.

Eurasian Times констатирует, что Пекин фактически ускорил разработку противоспутникового оружия.