Просто в администрации Трампа их, по-видимому, решили просто не приглашать.

Дональд Трамп. Фото: © AP Photo / Evan Vucci

Избранный президент США Дональд Трамп скоро во второй раз вернётся в Белый дом и приступит к своим полномочиям. Инаугурация состоится 20 января. Для многих стран, лидеры которых придерживаются проамериканской политики (т.н. трансатлантической солидарности) это достаточно знаковое событие, поскольку Штаты до сих пор претендуют на роль мирового гегемона, и от воли Вашингтона для таких лидеров и их стран зависит очень многое. К таким государствам относится и Литва, которая находится на так называемом "восточном фланге НАТО".

Однако первые лица Литвы не будут присутствовать на инаугурации Трампа. Причина? Вероятно просто в будущей администрации не пригласили ни президента республики, ни премьер-министра, ни главу МИД... Может, просто забыли, а может, просто не захотели.

Только у официального Вильнюса своё видение сложившейся ситуации. Как там пояснили, согласно устоявшейся в США традиции, мировые лидеры не приглашаются на инаугурации президентов США. Об этом пишет литовская пресса.

Ссылаясь на вышеупомянутую политическую традицию США, в офисе президента Литвы сообщили, что лидер страны Гитанас Науседа не будет присутствовать на инаугурации.

"Согласно государственному протоколу США, главы иностранных государств не приглашаются на церемонии инаугурации президента США", – сказал советник президента Ридас Ясюлёнис.

Также отмечено, что когда у премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса поинтересовались, полетит ли он в Штаты, тот ответил, что в это время будет представлять Литву на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. На вопрос, будет ли кто-то из членов литовского правительства представлять Литву на инаугурации Трампа, Палуцкас ответил отрицательно. В противном случае министры бы уже получили приглашения.

Что касается "традиции" США о неприсутствии первых лиц других стран на церемонии вступления президента в должность, на которую сослался помощник Науседы, то Трамп позвал на свою инаугурацию председателя КНР Си Цзиньпина [пришлёт вместо себя "высокопоставленную делегацию", прим.], премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, премьер-министра Италии Джорджию Мелони. Также приглашения получили президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Аргентины Хавьер Милей и президент Сальвадора Найиб Букеле.