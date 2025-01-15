Потому что танки Leopard 2A8 оказались слишком дорогими.

Лёгкий танк CV90120-T. Фото: BAE Systems

Словакия пересматривает стратегию модернизации своих вооружённых сил. Министр обороны страны Роберт Калиняк подтвердил, что страна рассматривает альтернативы первоначально предложенным основным боевым танкам Leopard 2A8. В качестве основной альтернативы выступают шведские лёгкие танки (машины огневой поддержки) CV90120-T. Смещение акцентов связано с высокими затратами при покупке полностью оснащённых основных боевых танков. Такое решение словацкого правительства отражает как бюджетные ограничения, так и оперативные цели, связанные с обязательствами НАТО. Об этом сообщает Army Recognition.

Ранее Словакия взяла на себя обязанность по повышению обороноспособности. В рамках обязательств она должна создать в составе своих вооружённых сил механизированную бригаду, что автоматически предусматривает замену устаревшего танкового парка. В настоящее время на вооружении словацкой армии имеется 30 устаревших танков Т-72М1 и 15 танков Leopard 2A4. Последние были получены от Германии в рамках программы поддержки Украины. Основной целью военного руководства Словакии является расширение бронетанковых сил, которые в настоящее время состоят из одного танкового батальона. Планируется сформировать второй танковый батальон для повышения оперативной готовности войск. В план Министерства обороны страны также значится увеличение численности техники в каждом батальоне с 30 до 52 машин [по штатам НАТО, прим.]. Таким образом, Словакии суммарно потребуется 104 танка для удовлетворения оперативных потребностей Североатлантического альянса.

По данным Army Recognition, первоначальный план включал приобретение более 100 танков Leopard 2A8 в рамках совместной инициативы с Министерством обороны Германии. Однако предполагаемая стоимость приобретения такого большого количества танков в размере 2 миллиардов евро вызвала опасения относительно финансовой осуществимости программы. Бюджетные ограничения побудили власти Словакии пересмотреть варианты, и лёгкий танк CV90120-T теперь стал вполне приемлемой альтернативой.

Лёгкий танк CV90120-T, разработанный BAE Systems, является более экономичным решением по сравнению с Leopard 2A8. Впервые боевая машина была представлена в 1998 году, с того времени в конструкцию был внесён целый ряд изменений. Последняя версия стоит около 11,5 миллиона евро, что составляет половину стоимости танка Leopard 2A8. Несмотря на то, что шведский лёгкий танк имеет конкурентоспособную цену и обладает неплохими боевыми возможностями, на него пока не было крупных заказов. Однако доступность делает его весьма привлекательным для модернизации вооружённых сил Словакии.

Помимо финансового аспекта, приобретение CV90120-T предполагает дополнительные преимущества. Его интеграция в парк вооружённых сил Словакии может привести к расширению промышленного сотрудничества и стандартизации с уже заказанными боевыми машинами пехоты CV9035. Эта не только повысит эксплуатационную эффективность, но и укрепит собственную оборонную промышленность Словакии за счёт наращивания местного производства.