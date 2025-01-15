Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Словакия рассматривает возможность покупки шведских лёгких танков CV90120-T
Потому что танки Leopard 2A8 оказались слишком дорогими.

Лёгкий танк CV90120-T. Фото: BAE Systems

Словакия пересматривает стратегию модернизации своих вооружённых сил. Министр обороны страны Роберт Калиняк подтвердил, что страна рассматривает альтернативы первоначально предложенным основным боевым танкам Leopard 2A8. В качестве основной альтернативы выступают шведские лёгкие танки (машины огневой поддержки) CV90120-T. Смещение акцентов связано с высокими затратами при покупке полностью оснащённых основных боевых танков. Такое решение словацкого правительства отражает как бюджетные ограничения, так и оперативные цели, связанные с обязательствами НАТО. Об этом сообщает Army Recognition.

Ранее Словакия взяла на себя обязанность по повышению обороноспособности. В рамках обязательств она должна создать в составе своих вооружённых сил механизированную бригаду, что автоматически предусматривает замену устаревшего танкового парка. В настоящее время на вооружении словацкой армии имеется 30 устаревших танков Т-72М1 и 15 танков Leopard 2A4. Последние были получены от Германии в рамках программы поддержки Украины. Основной целью военного руководства Словакии является расширение бронетанковых сил, которые в настоящее время состоят из одного танкового батальона. Планируется сформировать второй танковый батальон для повышения оперативной готовности войск. В план Министерства обороны страны также значится увеличение численности техники в каждом батальоне с 30 до 52 машин [по штатам НАТО, прим.]. Таким образом, Словакии суммарно потребуется 104 танка для удовлетворения оперативных потребностей Североатлантического альянса.

По данным Army Recognition, первоначальный план включал приобретение более 100 танков Leopard 2A8 в рамках совместной инициативы с Министерством обороны Германии. Однако предполагаемая стоимость приобретения такого большого количества танков в размере 2 миллиардов евро вызвала опасения относительно финансовой осуществимости программы. Бюджетные ограничения побудили власти Словакии пересмотреть варианты, и лёгкий танк CV90120-T теперь стал вполне приемлемой альтернативой.

Лёгкий танк CV90120-T, разработанный BAE Systems, является более экономичным решением по сравнению с Leopard 2A8. Впервые боевая машина была представлена в 1998 году, с того времени в конструкцию был внесён целый ряд изменений. Последняя версия стоит около 11,5 миллиона евро, что составляет половину стоимости танка Leopard 2A8. Несмотря на то, что шведский лёгкий танк имеет конкурентоспособную цену и обладает неплохими боевыми возможностями, на него пока не было крупных заказов. Однако доступность делает его весьма привлекательным для модернизации вооружённых сил Словакии.

Помимо финансового аспекта, приобретение CV90120-T предполагает дополнительные преимущества. Его интеграция в парк вооружённых сил Словакии может привести к расширению промышленного сотрудничества и стандартизации с уже заказанными боевыми машинами пехоты CV9035. Эта не только повысит эксплуатационную эффективность, но и укрепит собственную оборонную промышленность Словакии за счёт наращивания местного производства.

#новости #армия #оружие #военные новости #танки #leopard 2 #словакия #cv90120-t
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай бесплатно предложил выпущенное им программное обеспечение Yaoguang для разработки оружия РЭБ
6
Разница в производительности между RTX 5080 и RTX 4080 в Cyberpunk 2077 оказалась менее 20%
35
Стали известны модели iPhone, которые не смогут обновиться до iOS 19
2
Космический зонд BepiColombo сделал близкие снимки поверхности Меркурия
1
Приложение Files by Google достигло 5 млрд скачиваний в магазине Play Store
+
Подводная лодка США использовала подводные беспилотники для выполнения секретных миссий
+
Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс Thunder/Tondar ближнего радиуса действия
+
США запретит продавать новые GPU NVIDIA в более чем 120 странах
11
Разработка игр дорожает: всему виной не фотореалистичная графика, а неэффективное управление
2
NVIDIA подтвердила обновленную генерацию кадров DLSS для графических карт RTX 40
4
На заводе, где раньше собирали Skoda и Volkswagen, теперь начнут выпускать машины под маркой "Волга"
+
В европейских магазинах появились видеокарты GeForce RTX 5080 – цены выше рекомендованных
6
В PC Games Hardware показали, почему не стоит выбирать видеокарты с 8 ГБ памяти в 2025 году
9
На юге Восточной Сибири планируется строительство новой железной дороги длиной около 80 километров
+
Эстония получит первые РСЗО M142 HIMARS в 2025 году
+
В 2025 году в Челябинской области начнётся расширение трассы М-5 «Урал»
+
После переноса выхода Assassin's Creed Shadows акции компании Ubisoft ещё упали
+
Земля обрела нового спутника, получившего имя древнеримской богини Кардеи
1
Появилась информация о моделях Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат обновление HyperOS 3
1
«ИжТехМаш» начал выпускать серийные мотоциклы «Скаут-9» с полным приводом
2

Популярные статьи

О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
162
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
182
3 года с GeForce RTX 3060 — почему я оставлю ее в ПК надолго и что сделаю для улучшения охлаждения
48
Фильм "Американский ниндзя" — разрыв шаблона для советских детей
6
Амстердамский эксперимент показал, как семьи могут сократить расходы на энергию примерно на 50%
11
Про необычные и загадочные телепередачи российского телевидения
+
160 лет назад новозеландский фермер-овцевод предсказал появление ИИ и восстание машин
12
Про искусственный интеллект в играх
21
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-1000GM
3
О преимуществах серии видеокарт GeForce RTX 50 в Adobe Premiere Pro 2025
2

Сейчас обсуждают

zoxa
13:48
"Он родом из Одессы" - это у тебя аргумент? Убери, как будто это слово-паразит, слово "аргумент" из своего лексикона. Ты ж не понимаешь о чем речь вообще))
Переговоры по Украине должны идти только между РФ и США — Патрушев
Pustotnik
13:46
Ну так вы статью почитайте 2060S vs 4060, не покупая даже по анонсам всё понятно. Потом купили и проверили, всё так и есть. Тут есть статья: https://overclockers.ru/blog/premierepro/show/115022/rtx-20...
О преимуществах серии видеокарт GeForce RTX 50 в Adobe Premiere Pro 2025
Замышляет Страшное
13:38
Вы сами-то верите в то, что написали? Никакие люди не обладают безусловным правом на технологии чужого производства. Если производитель хочет что-то продавать в конкретной стране, то открывает своё пр...
Samsung Galaxy S25 Slim получит камеры Galaxy S25 Ultra и экран от Galaxy S25 Plus
Дмитрий Патрушев
13:36
Можешь не скулить больше, все уже поняли, что ты без образования :D :D :D
Переговоры по Украине должны идти только между РФ и США — Патрушев
Alex PAW
13:36
столько воды... но когда прочитал про трассировку лучей на 1070... батенька, ее там никогда НЕ БЫЛО %) Цитата: "8) Потерял возможность запускать игры с трассировкой лучей, да, GTX 1070 весьма медлен...
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
Георгий Свиридов
13:35
Классный фильм, в детстве с братом знали считай наизусть.
Фильм "Американский ниндзя" — разрыв шаблона для советских детей
Gamandril
13:33
Вот кстати видео на английском где чувак показывает андервольт 5600 - всего то шестиядерника. Результат у него не очень, это понятно. Он же оставил автомат по ядрам, но добрался на воде до -0.144 мв и...
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
Александр
13:31
Вот только у АМД проблемы НЕ 25 лет, а были 25 лет назад. Правда тогда это были еще не АМД.))
Видеокарты Intel ARK против GeForce против Radeon - личное мнение
zoxa
13:26
давай ты первый... кидай сюда свой диплом, я скину два своих )) офуеть... свои пять копеек вставляет чмо с фейковым акком))
Переговоры по Украине должны идти только между РФ и США — Патрушев
zoxa
13:25
"В ней Путин точно не мог перепутать "русских" и "прусских". " во первых - у тя глаза повылезли и ты решил "по форме докулупатья"? сказано же - "(немного не дословно)" Да, он перепутал сразу "русски...
Переговоры по Украине должны идти только между РФ и США — Патрушев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем