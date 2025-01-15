Всего в деле девять подозреваемых.

Танкер Eagle S и буксир пограничной охраны Финляндии. Фото: Погранохрана Финляндии

История с танкером Eagle S, шедшим с грузом нефти из российского порта Усть-Луга, который якобы перебил европейские энергетические кабели между Финляндией и Эстонией, получила неожиданное продолжение. В настоящее время судно задержано финскими силовиками, идёт следствие.

Экипаж нефтяного танкера, обвиняемого в саботаже в отношении подводных кабелей электропередач и связи в Балтийском море, был готов перерезать другие кабели и трубопроводы, когда финские власти поднялись на борт судна в прошлом месяце, заявил глава финской следственной группы. Об этом сообщает Reuters.

Страны региона Балтийского моря находятся в состоянии "повышенной готовности" после серии повреждений электрокабелей, телекоммуникационных линий и газопроводов с момента начала Специальной военной операции России в феврале 2022 года.

26 декабря власти Финляндии арестовали танкер Eagle S, перевозивший российскую нефть. Они заявили, что подозревают судно в повреждении финско-эстонскую линию электропередачи Estlink 2 и четыре телекоммуникационных кабеля. По версии финской стороны, танкер протащил якорь по морскому дну более чем на 100 км.

Ристо Лохи из Национального бюро расследований Финляндии [руководитель следствия, прим.] сообщил Reuters, что в момент задержания танкер намеревался перерезать второй силовой кабель Estlink1 и повредить газопровод BalticConnector между Финляндией и Эстонией.

"Существовала бы почти непосредственная опасность повреждения других кабелей или труб, связанных с нашей критически важной подводной инфраструктурой", – сказал он.

Лохи заявил, что вычислен ещё один, девятый член экипажа, который добавлен в список подозреваемых. Ему запрещено "путешествовать". Вероятно, в данном случае речь идёт об аресте [прим.]. Ранее Финляндия заявила, что восемь из 24 членов экипажа ограничены в перемещении. Капитан танкера имеет грузинское гражданство, а команда состоит из граждан Грузии и Индии.

"Мы выслушали и допросили экипаж, и на данный момент у нас есть девять подозреваемых членов экипажа. В связи с этим на них наложен запрет на поездки для обеспечения расследования. Естественно, нашим приоритетом являются лица, в чьи задачи или обязанности входит управление судном и операции, связанные с якорями", – сказал Ристо Лохи.

Просто какой-то детектив. Можно с высокой долей уверенности говорить о том, что после соответствующей просьбы из Брюсселя или Вашингтона, финское следствие придёт к выводу о том, что грузинско-индийская команда действовала в интересах России. Нефть то на борту танкера российская.